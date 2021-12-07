論文門開庭／蔡英文博士證書真偽 彭文正律師聲請陳水扁作證

媒體人彭文正。（本報資料照片）

台大新聞研究所前所長彭文正挑戰蔡英文 總統博士學歷真假，被總統府發言人張惇涵指為造謠，彭自訴張加重誹謗；台北地方法院昨天開庭，張當庭提出蔡英文博士證書、兩紙證明書，但彭的律師認為書證造假，聲請傳喚前總統陳水扁 作證。

彭文正的律師認為，誹謗彭的新聞稿經過府內層層簽核，追加自訴總統府公共事務室前主任張文蘭犯偽造公文書罪。審判長李小芬諭知全案候核辦。

此案前手法官卓育璇好奇論文真偽，一度詢問張惇涵：「提出正本很困難嗎？」張昨天攜帶以牛皮紙袋裝著的博士證書，以及以透明塑膠文具夾護貝的兩份證明文件。

法官將三份書證交給彭文正的律師勘驗，律師打量證據良久，結論稱類似證書網路上就可以買得到。

彭文正的律師李震華說，蔡英文的博士證書2015年補發，但牛皮信箋上沒有收件地址，背面自黏性貼紙沒有撕過，可見證據不是從英國 寄來台灣，很可能是陳水扁所稱由已故資策會副執行長黃國俊赴英國「喬」出來的。

彭文正另一名律師張靜說，真正的倫敦大學博士證書有六個表徵，包括證書中央有校徽、有浮水印、有鋼印、為彩色、背面有六碼編號、須有院長與校長雙簽名，張惇涵提出的書證沒有雙簽名，難證明博士證書為真。

彭文正自訴指出，張惇涵2019年9月12日開記者會毀壞他的名譽，說他造謠、抹黑、扭曲，犯加重誹謗、公然侮辱罪。

張惇涵說，總統府回應彭文正的新聞稿由他撰寫，蔡英文2015年申請補發博士證書，2019年7月就公諸於世，他同年8月29日已展示，總統當天還將學歷證書照片放上臉書，「不敢面對真相的是彭先生」。