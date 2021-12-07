顏寬恒炒米粉被查賄、林靜儀卻可發肉圓？藍批看顏色辦案

台中市第二選區立委補選參選人顏寬恒。（本報資料照片／記者黃仲裕攝影）

國民黨 台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒日前因「炒米粉」被指控賄選，檢調也介入調查，引發藍營反擊。國民黨立委江啟臣 批評，民進黨的候選人林靜儀也曾在活動中發「米其林台中肉圓」；國民黨台北市議員王鴻薇則指出，前台中市長林佳龍2018年選前也曾發「海陸大餐」給民眾，最後判定未涉賄選，為何「炒米粉」就有錯？國民黨立委葉毓蘭則痛批檢調是「看顏色辦案」。

顏寬恒昨表示，法務部函文規定一般茶水、台灣小吃等飲食不構成賄選行為，但檢調大陣仗約詢及押人，在警局、調查局與地檢署三地疲勞轟炸，讓長者心生恐懼，造成寒蟬效應。

顏質疑檢調在交通部前部長林佳龍臉書發文後著手偵辦，是否為「政治偵辦」？啟人疑竇。他說，難道只有執政黨可以炒米粉，「綠（營）能、我不能？」

台中市第二選區立委補選參選人林靜儀。（本報資料照片／記者趙容萱攝影）

江啟臣也質疑，未來，只要有人在網路上PO一張照片、一段影片，檢調是否比照辦理？他也反控補選對手林靜儀日前的宣傳公投 活動中，有發放免費「米其林台中肉圓」給民眾，質問這算不算賄選？

王鴻薇昨則表示，林佳龍2018年競選市長連任時，曾請客「海陸大餐賄選飯」，當時法院認定不是賄選，如今林卻要檢調去查炒米粉，是否涉嫌違反選罷法意圖使人不當選？

林佳龍反擊表示，非關炒米粉，「抓賄」才是關鍵；檢察官已簽結「梨山案」，王鴻薇卻企圖誤導視聽潑髒水，在臉書不實指控，已委請律師提告。

立院國民黨團也批評民進黨公投說明會吃豪華大餐，檢調視若無睹，國民黨吃炒米粉就被集體法辦，這是什麼標準？

國民黨團總召費鴻泰指出，台灣辦選舉已數十年，炒麵、炒米粉、貢丸湯在多次選舉場合中出現，法務部、中選會都曾做過說明；台中地檢署這次大規模出動調查局、警察直接前往里長、里民家帶人，接受檢察官約詢，難道不是恫嚇選民？呼籲法務部、檢調機關，嚴守行政中立，不是看到「顏」色不同，就衝進去抓人。