牽手「乾女兒」 衛福部首長再傳緋聞 李伯璋：問心無愧

健保署署長李伯璋出席記者會前回應周刊跟拍報導。(記者邱宜君／攝影)

CTWANT周刊王跟拍健保 署署長李伯璋，並於今天上午報導他與年輕女性共進晚餐、散步牽手。李伯璋今上午出席記者會前表示，兩人間互動正常，沒有特別意涵。雖然媒體報導後，外界各有解讀，但他問心無愧，也會勇敢面對挑戰，繼續推動健保改革，讓台灣醫療環境更好。

面對媒體詢問，是否會跟太太牽手、太太有看到報導？李伯璋表示，當然會跟太太牽手，還來不及跟太太確認，但兒子已有看到報導。

至於為何與這位女性十指緊扣？李伯璋說，走路的情況沒有特別意涵，該名女性是他的乾女兒，是工作上認識的，平常都是一群熟人一起出去。這次相約吃飯也都是正常的互動，吃完飯送對方回去，就這樣而已。

「這是我個人行為的問題，本來每個人都會有一些狀況，」李伯璋表示，自己要勇敢面對一些挑戰，雖然媒體報導大家各有解讀，但坦白講「我是問心無愧。」

李伯璋強調，他從南部到台北工作，就是以讓台灣醫療環境更好為目標，很多事情一步一步進行中，這就是他在此服務最大的意義。希望外界關注健保署的工作，例如今天與台大醫院簽訂合作備忘錄，就是一個創舉。