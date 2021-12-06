詹宏志捲高嘉瑜案辭國策顧問 藍：坐實施壓

PChome集團董事長詹宏志被爆向周刊施壓，他因此請辭國策顧問。(記者李政龍／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，PChome集團董事長詹宏志等人被爆向「鏡週刊」施壓。詹宏志前天承認曾幫林秉樞傳訊息給媒體，但表示「反覆看我的文字，覺得沒有踰越分寸」。不過，輿論有批評要求負責聲音，詹宏志昨天下午宣布辭任總統府國策顧問職務。總統府回應表示「尊重」，並感謝詹宏志過去提出的政策建言。

詹宏志表示，他原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，「但現在我不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解。」

高嘉瑜昨天首次出席公開活動「轉大人公投 節」，為公投議題宣講，不忘自嘲經過近日事件，感覺自己遭遇人生最大挫折「轉大人了」，祝福所有學生「都不要像我一樣」。會後媒體追問事件後續，她只說，司法偵查中，交給律師說明。

高嘉瑜的前男友馬文鈺前天稱林秉樞遊走眾多知名政商人物間，綿密網絡猶如台灣版「神鬼交鋒」，並爆料在鏡週刊披露此事前，林秉樞曾透過詹宏志等人向鏡週刊施壓，並出示詹宏志與林秉樞「跨縣市聚餐」的照片及詹送禮的對話。

由於詹宏志具國策顧問身分，媒體追問總統府的說法。總統府發言人張惇涵昨天早上表示，詹宏志已經有所說明，而根據目前媒體及各方所揭露的消息，「包括詹董事長在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙」，總統府的立場很清楚，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

昨天下午詹宏志辭國策顧問，張惇涵說，詹宏志已向總統府秘書長李大維表達堅定辭意，蔡英文 總統及總統府尊重詹的決定，並感謝詹宏志過去所提的政策建言，「雖然，詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。」

對於張惇涵表示「很多人被嫌犯矇騙」，國民黨文傳會主委凌濤質疑，前立委段宜康、詹宏志難道都是「容易被矇騙的社會新鮮人」？凌濤表示，詹宏志已經為此事請辭國策顧問，更坐實政商高層介入施壓媒體確有其事。他還請蔡英文總統兼黨主席不要再躲在側翼名嘴與總統府發言人背後，勇敢站出來面對民進黨網軍治國失控互炸的社會信任危機，想想自己曾經說過要「值得台灣人信賴」的豪言壯志吧。