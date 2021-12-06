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黑白集／從啃老變富豪 「千面人」林秉樞金流藏奧秘

黑白集
民進黨立委高嘉瑜的恐怖情人林秉樞，宛如台版「千面人」。（記者胡經周／攝影）
民進黨立委高嘉瑜的恐怖情人林秉樞，宛如台版「千面人」。（記者胡經周／攝影）

高嘉瑜的恐怖情人林秉樞，稱之台版「千面人」，應當之無愧。表面上，他是政大博士生，這等學歷騙一般人和國策顧問綽綽有餘。名片上，他印著「金融房地投資」的頭銜，秘書稱他「林董」。對高嘉瑜，他自稱在「國安部門」工作；對新系大老段宜康，他像小弟般直呼「老大」。他多度暴打女友，身旁仍新歡不輟，幫他付房費的護理師還讓姊弟去幫他收房間。

看過電影《神鬼交鋒》的人，都會驚嘆台灣也能產生這麼厲害的角色。林秉樞曾痛毆父母，卻還能把母親的告別式擺成政經龍門陣；他利用高嘉瑜替自己拉抬身分，也能把這靠山打得落花流水。最不可思議的是，六年前他因「啃老」而施暴父母，如今卻爆出他名下已有2000多萬（台幣，下童）存款，且剛砸百萬元買古玩收藏。

總之，如此離奇的故事，一人分飾多角，有條不紊地周旋在各色人群間，這真是當今台灣畸型政治的特殊產品。尤其，林秉樞能從「啃老變富豪」，須先解開他的金流奧秘。在台灣，當網軍真這麼好賺，短短兩三年就能空手變千萬？或者，他背後另有政經大老在提供資金經援，要他做比家暴還有影響力的事？

平日禮貌溫文的林秉樞，變起臉來好恐怖，政經大老紛紛與他撇清。問題是，誰是他背後的靠勢和金主，這才是人們關心的。

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