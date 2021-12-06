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新系人馬？林秉樞計畫性接近新系 結交段宜康

記者李承穎／台北6日電
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，被指透過新潮流系人士牽線，認識新系前總召段宜康，與新系關係匪淺。（本報資料照片）
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，被指透過新潮流系人士牽線，認識新系前總召段宜康，與新系關係匪淺。（本報資料照片）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，雪球越滾越大，有知情人士指出，林秉樞早期透過新潮流系立委林宜瑾牽線，認識新潮流系前總召段宜康，與新系關係匪淺，「林秉樞就是新系的人馬」。

但林宜瑾指出，是林秉樞透過臉書分別聯繫她與段宜康，事後才知彼此都認識，絕非她介紹，不過若說林從頭到尾有計畫要接近新系人士也沒錯，還稱讚過新系「有理想」，但並非新系人馬。

林秉樞母親告別式完整贈花名單昨天也曝光，除了遍及綠營民代外，也有許多法界人士，包含司法院長許宗力、大法官黃元等人。有贈花的民進黨立委指出，也是透過臉書認識林秉樞，林會展現自己學富五車、文質彬彬，會花很多時間讓人感受到誠意，然後找機會見面聊天，慢慢認識，印象很深刻，「都是一樣手法」，誰也想不到最後是一個這麼恐怖的人。

還有立委表示，林秉樞也有發訃聞給他，但他因行程無法在林母告別式趕到，因此提前去致意，當時就看到很多熟識的綠營民代花籃，無論如何都是人之常情，不必多做文章。

知情人士指出，林秉樞知道新系在民進黨的勢力大，刻意要接近新系，透過林宜瑾接近，林宜瑾當時還是議員，因林秉樞表示欣賞段宜康，才間接介紹，一次就認識新系「最大咖」，認識段宜康後，當然能全盤認識其他新系人士。

知情人士說，現在雪球越滾越大，越能知道新潮流系利用媒體、網軍在打擊其他派系的手法，這種力量會越來越讓黨內非新系人士害怕；但林秉樞隨身都帶著錄音筆，現在這些新系民代反而要小心，「你不救他，他會逼你救他」。

林宜瑾說，林秉樞曾說他很欣賞新系政治人物，「相對清廉、有理想」，對副總統賴清德很景仰，也曾說段宜康在當立委時剛正不阿；有次聚餐，也是新系北市議員席間提議要林來，還有一次則是近賴清德人士找林來，但新系並非要加就隨便加入。

「林秉樞經濟條件確實不錯。」林宜瑾說，對他印象就是都不需工作，林秉樞還曾說去書店買書都是買一整箱，聊天也多談政治為主，她與林秉樞偶爾才聯繫，幾乎都是在網路聊天，見面次數也很少，「真的沒想到會有這麼可惡一面」。

「林秉樞從來不是新系人馬，這種名號不能自封，也不該是外界刻意冠上。」新系核心人士指出，此事該回歸到家暴案本質，跟派系、政黨無關。也有新系立委指出，現在已變成政治鬥爭，有心人士刻意把所有對新系不滿情緒一次爆發。

新系核心人士指出，林秉樞的朋友圈很廣，若要說誰與他最熟，就是與他最親近的高嘉瑜，怎會說是新系？高嘉瑜前男友馬文鈺狂打新潮流前總召段宜康，也是馬、段個人的恩怨情仇，這件事已脫離家暴案本質，難道任何一件刑事犯罪者，都會去查他跟誰很熟嗎？

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