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新聞眼／高嘉瑜遭家暴衍生網軍案 檢方何時辦？

記者丘采薇
綠委高嘉瑜前男友馬文鈺公開指控家暴案過程裡的秘辛，不但扯出政商名人施壓媒體，也指控林秉樞被羈押卻可以利用網軍帶風向，馬文鈺這一刀把民進黨營造的表面和平割破。(記者林俊良／攝影)
綠委高嘉瑜前男友馬文鈺公開指控家暴案過程裡的秘辛，不但扯出政商名人施壓媒體，也指控林秉樞被羈押卻可以利用網軍帶風向，馬文鈺這一刀把民進黨營造的表面和平割破。(記者林俊良／攝影)

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，從近日事證顯示，林秉樞遊走眾多知名政商人物間，綿密網絡猶如台灣版「神鬼交鋒」。此案爆發案外案，扯出PTT網站有網軍帶風向護航林秉樞，背後操作的藏鏡人也被揪出疑似是「台獨機關槍」李柏璋，警方卻公開說尚未接獲檢方指示追查網軍部分，這番態度耐人尋味。

民進黨網軍文化近年更加蓬勃，舉凡政策宣傳、各陣營對選舉的操作，都少不了網軍路過的痕跡。網軍文化在民進黨內有如公開的秘密，簡單來說，各陣營或派系都有自己的網軍或合作夥伴，但在沒有選舉的時候，所有人總是假裝表面和平，對外從不承認網軍的存在。

高嘉瑜前男友馬文鈺公開指控家暴案過程裡的秘辛，不但扯出政商名人施壓媒體，也指控林秉樞被羈押卻可以利用網軍帶風向，馬文鈺這一刀把民進黨營造的表面和平割破，但林秉樞與網軍的關係到底是什麼？林秉樞是否利用網軍在家暴案爆發之前做其他事情？這些謎團都必須調查釐清。

5日又有PTT網友發現，林秉樞案的維基百科資料曾被一個IP（網際網路地址）登錄在國發會的用戶進行更改，並於「曾與林秉樞合照或互動的名人」內容中加上台北市長柯文哲及副總統賴清德等人，引起其他網友討論。5日晚國發會證實此IP來自公路總局，立刻被外界質疑為「國家級網軍」。先不論該人士加上柯、賴的目的到底是什麼，光是事發後遭廣大網友消遣，便可知道外界對民進黨政府的網軍文化已有定見。

網軍在林秉樞案的角色絕對非同小可，但目前尚未看到檢方積極辦案。

然而網軍的帶風向文化早已侵蝕台灣民主，真假訊息交錯更讓民眾失去了解真實的權益；民進黨不論府黨都公開說期盼司法盡速查明真相，檢方還不努力查下去？

民進黨 家暴 賴清德

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