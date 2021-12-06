「暗黑力量傷國」朱立倫籲蔡英文速脫下網軍魔戒

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案牽連出民進黨網軍案。國民黨主席朱立倫（前中）表示，民進黨靠網軍奪權又靠網軍治國，最後網軍會毀掉台灣。（圖：國民黨提供）

國民黨 主席朱立倫昨在台南指出，網軍嚴重影響台灣安定，甚至傷害人權，民進黨 各派系跟網軍「神鬼交鋒」，讓民眾看到現在暗黑力量很嚴重，有些竟是用政府資源在養網軍，檢調單位應徹查到底。中廣董事長趙少康酸蔡總統是「四軍統帥」，除了三軍外還多了「網軍」。

詹宏志請辭國策顧問，朱立倫昨在台南受訪時說，「蔡英文總統應該趕快脫下網軍的魔戒」。他疾呼，網軍已經影響台灣太大、太嚴重，絕不能再縱容。

趙少康說，林秉樞沒工作，存款竟有2300萬元，一個月交際應酬要數十萬，林與民進黨人士交往密切，「錢從哪裡來？」

國民黨北市議員羅智強昨在臉書表示，他將發起「反政府網軍公投」併2022選舉，主文暫定為「機關首長以國家資源、政府預算養網軍關十年」。

台北市長柯文哲 昨受訪指出，這種「一條龍」的產業鏈，要稍微收斂，不應該做假新聞，到PTT帶風向，然後在網路上傳，「再搞下去國家會被搞掉」，「到現在為止，被揪出來的網軍都是民進黨，包括李柏璋、楊蕙如和林瑋豐等人！」

柯文哲前天在臉書號召網友一人一信寄行政院查網軍背後產業鏈，4萬多名網友按讚，有網友酸「寄給網軍老闆？跟請鬼拿藥單一樣。」也有網友酸柯「你自己不就最愛用網軍、自己就是靠網軍當上市長，應該也寄到北市府。」