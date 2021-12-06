新聞評論／墮落的民進黨 養出無信念的網軍世代

綠委高嘉瑜遭恐怖情人施暴事件越滾越大，除扯出錯綜複雜的政商網絡及網軍案外案。（記者林澔一／攝影）

綠委高嘉瑜遭恐怖情人施暴事件越滾越大，除扯出錯綜複雜的政商網絡，也暴露民進黨 側翼的囂張橫行。施暴的林秉樞遭警方羈押後，還有網軍為其帶風向抹黑高嘉瑜，並幫他清理旅館 的施暴現場；戰火交織中，並引發民進黨派系惡鬥說。觀察事件的發展，顯示綠色執政下的醜陋網軍文化已經失控，甚至開始反噬民進黨。連前副總統呂秀蓮都表示，民進黨應對網軍部隊建立自律自清辦法，負責任地向社會交代。

種種跡象顯示，林秉樞本身就是綠營的網軍側翼。他對高施暴威嚇，還直言自己「有網軍」，「以後要毀你，就用臉書、PTT來發動」。事實證明，在林秉樞遭押後，網路還不斷流出爆料訊息聲稱握有不雅照，甚至有南部綠高層捲入之說。總之，這絕不只是林秉樞的個人行為，而有一群人集體配合運作；儘管相關人士紛紛撇清，但這些網軍劣行若不揪出，整起事件不會有完整真相。

民進黨立委何志偉為高嘉瑜叫屈，直說「PTT可以關了」。問題是，無孔不入的綠營網軍，難道只寄生在PTT？PTT鄉民即說，先前抓到的3000個帳號都是綠網軍，全都是民進黨豢養的。鄉民並反譏：「綠蟑螂爬滿地，然後說要燒掉房子」，「當年靠PTT全面執政，現在翻臉不認人」，豈不諷刺？民進黨養虎貽患，至今恐怕是騎虎難下。

「網軍亂台」已非一朝一夕，但蔡政府始終不願面對，卻將動員側翼當成拿手的執政手段。當年駐大阪辦事處長蘇啟誠不堪網軍攻擊而自殺，賴清德 與蔡英文角逐總統初選時飽受網軍砲火，因而喊話要求收手。去年政院被揪出小編透過「中央廚房」提供材料供立委和特定粉專攻擊帶風向，此外，還有綠網軍反串親中再批PTT被「染紅」的造假事件。這些偽劣行徑，政府不僅知情，甚至是由高層鼓動，並透過不同預算科目為他們提供「金援」。「1450」成為網軍代名詞，即是農委會領銜演出。

民進黨近年嘗盡坐擁網軍的甜頭，間接鼓勵年輕人熱衷此道，不少人藉此攀附權貴，享受不正常的經濟利益。林秉樞長期住在旅館，請客送禮出手闊綽，遊走於政商高層生活圈，正是這種畸型生態所養成。一個博士班學生，竟有「三分之一綠立委」是他的朋友，母喪時冠蓋雲集，若說他全憑「高明騙術」生存，其誰能信？他與民進黨多名女民代交往，犯案後還能冷靜請出政商大老為他關說喬媒體，這是標準的政治網軍頭作為。若不是綠色人脈充沛，如何可能？如今，綠營政客想要撇清，又有誰會相信？

網軍的惡質不在使用網路工具，而在匿名及扭曲，用片面或虛偽訊息影響及誤導輿論風向，使正常的民主運作受到干擾。尤其，蔡政府近年已經控制了大多數媒體，持不同意見的媒體動輒遭到打壓、關台，甚至扣上「紅媒」的大帽。在這種情況下，綠網軍愈發有恃無恐地造假帶風向，將不同的意見壓得死死的，也讓監督政府變得愈發艱難。而今，網軍更從綠營的政治武器淪為不同派系、不同利益間的傾軋工具，更凸顯民進黨的墮落。

當政府以發送哏圖攻擊在野黨為樂，當閣揆以粗話羞辱女性立委而不以為杵，當總統為反公投而不惜扭曲價值逆襲民意，當然會製造出一批批好勇鬥狠的網路怪獸。然而，這樣的政府還有什麼權威與說服力可言？民進黨的自甘墮落也就罷了，但把年輕人養成這樣一味追逐金錢權勢而沒有信念的世代，蔡政府真覺得心安嗎？