公投激辯 蔡英文：不走回頭路 潘忠政：「騙」成綠價值

民進黨在高雄鳳山區舉辦大型公投宣講，各聚集不少支持者。（記者陳弘逸／攝影）

民進黨昨舉辦公投 說明會，蔡英文 總統在會上強調，「現在絕對不能再走回頭路，絕對不要再回到過去停滯不前的日子。」珍愛藻礁 公投領銜人潘忠政則批評，蔡英文原本稱三接沒有蓋在藻礁上，但這幾日中油、經濟部已承認施工影響0.4公頃藻礁，後來卻又稱只是破壞「岩石」而已，顯然民進黨已經把「騙」當成核心價值。

本報系聯合報報導，民進黨昨天針對百工百業舉行「社會力公投說明會」北區場次，在台北國際會議中心登場，現場爆滿共約3000人，包括蔡英文，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、農委會主委陳吉仲及黨秘書長林錫耀等人一一上陣演說，呼籲12月18日投下「四個不同意」。

蔡英文說，公投投的是國家的未來，不是哪個政黨贏、哪個輸的問題。核四重啟如果造成核安問題，輸的是台灣人民。

距離公投日已不到兩周，為訴求反核四，21名來自各年齡層與職業的民眾，前天開始從新北貢寮核四電廠步行70公里往凱達格蘭大道前進，串聯核電廠所在地與政經中心，將貢寮居民心聲傳到台北。經過30小時「長征」，許多民眾在中途加入步行行列，昨下午共同抵達終點，近千人聚集凱道，呼籲對核四投下不同意票。

此外，30多個民間團體昨也舉辦記者會力挺藻礁過關，邀民眾參與12月11日「護藻礁氣候遊行」。潘忠政說，蔡英文先前宣稱三接沒有蓋在藻礁上，但立委勘察三接時，中油跟經濟部承認橋墩影響0.4公頃藻礁，後來行政院長蘇貞昌竟說是「假消息」，稱橋墩是蓋在礁石上，經濟部長王美花日前又改口說是橋墩是架在岩石上，「一個騙得比一個厲害」。