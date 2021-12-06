國民黨史移往政大 歷史詮釋權爭奪戰將進入新階段

國民黨逾30萬筆史料移往政大，但黨史館最終安身處未知。圖為2013年前主席馬英九出席黨史館喬遷儀式。（本報資料照片）

面對蔡政府追查並將政治檔案移轉國有，國民黨 黨史館史料已完成第八次大搬遷，逾30萬筆文獻史料移往政大暫存。國民黨和蔡政府的黨史移轉戰將進入校園，爭史之外，國民黨和民進黨 政府從黨產、中華民國歷史、台灣民主化歷程的歷史詮釋權爭奪戰，也將進入新的階段。

政大明天將舉辦國民黨史料啟用典禮及發表會，2012年將首批孫中山紀念圖書館 文獻移往政大的前總統馬英九將出席。

國民黨和政大簽約是以十年為期，將文獻史料暫存政大，十年期到再視情況延長。30萬筆史料將和孫中山紀念圖書館文獻及前省黨部資料，一併移往政大中正圖書館典藏，恢復實體史料調閱及數位檔案雙軌閱覽。

從2012年到今年11月，黨史遷移橫跨馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義、江啟臣、朱立倫等七任黨主席，這批30萬筆史料遷移是在前主席吳敦義任內完成簽約。至於史料外同樣極為珍貴的文物，則將留在中央黨部的黨史館。

黨史館史料橫跨自興中會以降的國民黨五個時期重要資料，包括孫中山、蔣中正及革命烈士檔案、（上海）環龍路中央黨部檔案、五部檔案、漢口檔案、國防最高委員會檔案、吳稚暉、胡漢民史料，以及遷台後從改造委員會以降的會議紀錄，以及歷次中常會的會議紀綠及錄音檔，其中有毛澤東的親筆信、薪水袋及和中國共產黨創黨人物陳獨秀、李大釗的手跡，革命烈士殉難後的血衣，還有民進黨人士當年加入國民黨的黨證及黨籍資料。

國民黨將史料暫存政大，同樣歷經八度搬遷的黨史館，最終安身處仍是未知數，且黨史進入校園，並不能保證民進黨政府引用促轉條例或政治檔案相關法律規定，命其移轉國有的處分。

據指出，民進黨政府鎖定的是1949年後的國民黨政治檔案，對岸及海外則是瞄準1949年前的國民黨史料，從國內到海外爭史料、爭歷史銓釋權，並不會因史料轉進校園而停歇。

根據有紀錄的文獻，國民黨黨史館保存的史料、檔案、文獻、文物，總數有300萬件，除了移往政大的史料外，國民黨是否仍有其他史料，例如被視為最高機密的特種檔案與涉及高度隱私的黨籍資料等，這些史料下落何在，也將持續受高度關注。