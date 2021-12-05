高嘉瑜家暴案神鬼交鋒 詹宏志被捲入 辭國策顧問

立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴 ，高的前男友馬文鈺昨稱林秉樞遊走眾多知名政商人物間，綿密網絡猶如台灣版「神鬼交鋒」；他並指出，「地獄不是一個人構成的」，有沒有「林秉樞們」？

立委高嘉瑜遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞（圖）長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

馬文鈺稱在鏡週刊披露此事前，林秉樞曾透過民進黨前立委段宜康、聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志向鏡週刊施壓。更爆料，林秉樞對外炫耀，自己跟台積電 創辦人張忠謀夫人張淑芬對話炒股票的截圖。張淑芬昨晚透過幕僚表示，和林秉樞只有在一個公益的場合有一面之緣，對方提案談公益，交由基金會評估，事後並沒有進一步合作。

馬文鈺說，林入住馥都是板橋馥都建設開的，林被檢警帶走後，再度發動搜索，進房卻發現吳姓姊弟在房間收東西，拘提後兩、三天為什麼房間還開著？為什麼還可以讓人進去滅證？「開房間的到底是誰？」馥都飯店應說清楚。

詹宏志認傳訊息但無踰越

詹宏志昨晚發聲明指出，與林秉樞初見於今年農曆年節在台南的餐會，3月間，他在台中中央書局開辦「周三讀書會」，林秉樞每周從台北專程南下參加，盛情感人，這才真正彼此相識而有聯繫。最近，林秉樞致電表示自己可能會有醜聞登上媒體，詢問詹宏志是否認得鏡週刊的朋友，能否不要刊登此事。

詹宏志承認曾把林的祈求用訊息轉給《鏡週刊》老友，解釋林的焦慮和期望，但也提及「這些也是我這一面聽來的訊息，我想你的記者應該會求證做較好的判斷……」。

對於此事是否得體，詹稱：「我反覆看我的文字，覺得並沒有踰越分寸…。外界的獵巫、指控和議論，對我的部分可以結束了」

不過詹宏志今天宣布辭任總統府國策顧問職務，他表示，「我原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在我不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解。」

段宜康前天說明與林秉樞認識近十年，但兩人並不熟。馬文鈺昨質疑，段宜康去林母親靈堂，告別式從頭待到尾，不熟？段宜康有在跑紅白帖嗎？段宜康會接不熟的人電話嗎？

馥都飯店總經理吳百彩表示，飯店高層跟林秉樞不認識，只是一般透過訂房入住的房客。

立委高嘉瑜遭家暴案，前男友馬文鈺（圖）4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（記者林俊良／攝影）

高嘉瑜署名的自白書曝光，內容指「馬文鈺長期詐領助理費」等。馬文鈺說，高嘉瑜被迫簽下自白書兩次，第一次是6、7月，第二次是高嘉瑜被痛毆後，林秉樞用高嘉瑜的手機逼高拍影片，影片中高嘉瑜已經全身是傷，流著血、敷著冰敷袋，掌鏡的林問高：「馬文鈺是不是坐領乾薪？」高虛弱說「是」，隨後問「自白書是不是自己寫的？」高也說「是」。馬形容這個行為不是人，是惡魔，今天會將影片由律師交給檢察官作為證據，多告一條強制罪。

此案爆發後，PTT網站上有網軍帶風向護航林秉樞，網路上號稱「台獨機關槍」的李柏璋也被起底。馬文鈺指出，李柏璋這幾年靠網軍生意開賓士，他跟李柏璋一面都沒有見過，李伯璋卻在PTT上說「一定要弄死小馬」。

馬文鈺也爆料，李柏璋過去曾因涉犯毒品案被包庇，一路上罄竹難書，「他有哪些雇主？開過哪些價格？做過哪些案件？我都知道，但李柏璋之前是收人錢財的政治網軍，現在是收人錢財做打女人的事，你還有一點良心嗎？」