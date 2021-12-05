林秉樞LINE稱段宜康「老大」 朱立倫：綠營變網軍治國

高嘉瑜遭施暴案持續延燒，高的前男友馬文鈺4日出示林秉樞與政商人物往來的照片，還有與政治人物間的Line對話截圖。（記者林俊良／攝影）

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，高嘉瑜前男友馬文鈺爆料，林秉樞曾透過民進黨前立委段宜康等人向鏡週刊施壓。對於段宜康稱林秉樞是「認識十年卻完全陌生的人」。馬文鈺昨天舉行記者會，指段宜康與林秉樞對話時，很多對話內容都被林秉樞錄下，「有做壞事的人，一定要珍重」。

林秉樞如今被爆出與綠營許多政治人物長期往來，甚至打著國安高層名號在外行走，但從蔡英文總統到國安高層至今都未對此事表態，引發不少質疑。有人指出，扁時代也只有阿扁一人被少年黃琪騙，這次被林騙過的人究竟有多少，國安單位到底搞清楚沒？蔡總統至今不曾對高嘉瑜遭受暴力及網軍事件發聲，也引發批評。

黨政人士表示，高嘉瑜案已經進入司法程序，民進黨譴責暴力，但林秉樞的行為涉及名人及立委等，必須由證據來說話，民進黨不對個案評論。

馬文鈺昨爆料說，「錄音筆如果在檢察官 手裡，你（段宜康）或許還有些辦法，若不在檢察官手裡，他（林秉樞）出來了，他就是你大哥。」出刊前林秉樞請託段宜康的LINE截圖昨也流出，林秉樞稱段「老大」。

馬文鈺說，去年一場會議之後，段宜康公開在臉書說他冒充了20年的新潮流，當時高嘉瑜傳簡訊給段宜康，解釋沒有人冒充新潮流，該簡訊到現在未讀未回，但林秉樞打電話傳訊息給段宜康，段卻會回應。

馬文鈺說，他這輩子不打算選舉，他現在有家庭，過著平淡的生活，沒有什麼好失去，但這輩子無法進入公部門，也無法進入行政體系，圈內朋友也不敢承認與他的交情，就是因為段宜康，但他從來沒有對段宜康出過一句惡言。

國民黨主席朱立倫昨說，看到事件背後有很多綠營網軍，蔡總統應站出來制止網路暴力；蔡也應檢討，為什麼綠營執政變網軍治國？

前總統馬英九 昨天受訪時也表示，看了高嘉瑜案，「真的心情很沉重」，對高很同情，對打擊高的人非常痛恨，這個社會怎麼會有這樣的人。馬說，整起事件是否涉民進黨內鬥是另外一回事，站在人道與人權立場，都不容許這種事情在發生。