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吳子嘉曝網軍產業鏈 直指林秉樞是段宜康白手套

台灣新聞組／台北5日電
民進黨立委段宜康。（本報資料照片）
民進黨立委段宜康。（本報資料照片）

美麗島電子報董事長吳子嘉昨大曝綠網軍產業鏈，直言林秉樞就是幫段宜康、新潮流專門做骯髒事的白手套，因此有很多把柄被掌握，因此林秉樞出事了，段宜康必須向鏡週刊施壓護航。

台北中國時報報導，吳子嘉指出，網軍是由客戶、白手套、網軍頭、鍵盤手四種角色所組成的一條產業鏈，段宜康是客戶，但是他因為怕曝光所以不會直接找網軍頭下單，而是由白手套去聯絡網軍頭。

吳子嘉說，林秉樞就是白手套，所以他完全知道段宜康的骯髒事，收錢後再交給「瘋狂維尼」這樣的網軍頭，下令最末端的鍵盤手在網路發文攻擊特定對象。

吳子嘉表示，像段宜康這種客戶也不會自己付錢給白手套，而是運用惡勢力逼迫國營事業付錢給白手套；在這過程中，白手套就像是網軍總代理，賺到翻了，包月住飯店，網軍頭也撈了不少，所以可以開賓士，至於末端的鍵盤手就是被苛刻的小弟。

吳子嘉又說，林秉樞的母親告別式，來了很多新潮流的立委，就是因為有段宜康在動員新系立委去捧場。等到林秉樞出事了，段宜康知道這個人完了，可是還不敢去刺激他，必須要「應付」他，一定就是有把柄被握在林秉樞手中，別忘了林可是隨身攜帶錄音筆的人。

據報導，對於網友質疑林秉樞在被移送的過程中，竟然還可以受訪串供，吳子嘉痛批新北地檢署放水，而這放水的背後，就是新潮流有人打電話到新北地檢署。

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