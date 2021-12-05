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3件網路攻擊案 指向「台獨機關槍」李柏璋

台灣新聞組／台南5日電
立委高嘉瑜遭家暴，CrazyWinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，網友質疑此人是多次在網路上被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋。（記者林澔一／攝影）
立委高嘉瑜遭家暴，CrazyWinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，網友質疑此人是多次在網路上被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋。（記者林澔一／攝影）

立委高嘉瑜遭家暴案餘波盪漾，「台獨機關槍」李柏璋涉入幫施暴者林秉樞在PTT帶風向洗白，他發聲明道歉，但否認以「Crazywinnie（沒品維尼）」帳號發文。台南市檢警去年10月以來偵辦的三件網路貼文攻擊、抹黑案，矛頭都指向李柏璋，但他並未到案說明，檢方表示，已再發出傳票，通知李到案說明。

受害者台南市議員謝財旺昨氣憤說，事情過了一年多，檢方偵辦幾乎是零進度，就是因為這樣的辦案速度，才會讓所謂的「網軍」肆無忌憚，繼續抹黑他人。

謝財旺去年10月12日在PTT爆卦版遭「AirJordan」帳號指控到學甲警分局關說交通罰單，拍桌暴走、態度惡劣，他澄清是與開單警員溝通代繳罰單，並無拍桌嗆警情事，因自掏腰包繳罰單還背黑鍋，報警提告妨害名譽。但持有帳號的陳姓網友供稱，帳號借給李柏璋使用。

警方派專人送通知單到李柏璋在台南戶籍地要求到案說明，但沒找到人，去年10月19日將李柏璋依妨害名譽罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市長黃偉哲的朱姓秘書去年9月遭「沒品維尼」攻擊，警方追查後，箭頭也指向李柏璋。因李沒到案，警方再次函送地檢署偵辦。

「沒品維尼」今年1月間在PTT指控職棒某球員生活不檢點，當事人不滿遭抹黑，提告妨害名譽，警方調查矛頭也指向李柏璋，因屢傳不到，且李遷居台北市，全案函送台北地檢署偵辦。

台南地檢署指出，上述兩案收案後，李柏璋一直傳喚未到案，檢察官原本要拘提，後來得知他因另案遭新北地檢署通緝，且已被緝獲。目前檢方已再發出傳票，通知他到案說明。

傳票 家暴 檢察官

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