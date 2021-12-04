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新聞評論／別怪「侯友宜們」藍黨中央才是戰犯

聯合報社論
四項公投選情膠著，藍營內點名新北市長侯友宜未表態相挺，近日更傳黨中央叫不動侯參與公投宣講。（記者周志豪／攝影）
四項公投選情膠著，藍營內點名新北市長侯友宜未表態相挺，近日更傳黨中央叫不動侯參與公投宣講。（記者周志豪／攝影）

民調顯示，原本「同意」都大於「不同意」的四大公投，近日差距逐漸拉近，核四案甚至逆轉。為此，公投同意方「找破口」、「找戰犯」的聲音甚囂塵上；而國民黨最大諸侯，對「重啟核四」表態不支持的新北市長侯友宜，則成了眾矢之的。事實上，國民黨內立場曖昧者何止侯友宜一人，若要追根究柢，國民黨中央的因素恐怕還要更大。

客觀而言，公投正反方差距逐漸拉近並不令人意外。主要關鍵是，民進黨挾執政優勢，動用包山包海的行政資源，全力宣傳「四個不同意」。在資源懸殊的情況下，蔡政府將「反萊豬」置換概念成「反美豬」，將政府危害藻礁宣傳成「藻礁已存」等；假訊息反覆傳播，就算許多民眾不被洗腦，媒體呈現的資訊量體已是一片傾斜。在這種政黨對決動員下，綠營基本盤歸隊可以預期。

然而，「資源不對稱」，仍無法掩飾國民黨身為主攻方的策略失當。公投戰開打前，國民黨忙於主席選舉和「刪Q」，對公投戰略缺乏規劃。戰役開打後，新主席朱立倫的態度並不積極，藍營只能且戰且走。國民黨對於自己提案的「反萊豬」和「公投綁大選」已有明確立場，這毋庸置疑；但對其他兩案則抱持觀望，似乎忘了公投之役是明年選舉的重要熱身賽。

國民黨的表面說詞是：「護藻礁」及「重啟核四」兩案是民間團體發起，為避免被操作成「政黨對決」，因而不對這兩案過度涉入。然而，避免喧賓奪主，並不表示國民黨不能扮演聲援及支持角色。完全撒手不理，反而顯得國民黨對民間關注的議題漠不關心。說穿了，國民黨對公投案的相對消極，主要是朱立倫過去在新北市長任內即曾表態「反核四商轉」，這和侯友宜的情況如出一轍；朱立倫怕被質疑「昨非今是」，又無法找到更佳論述，只好維持半曖昧立場。

如此一來，儘管國民黨表面上把「四個都同意」喊得震天響，但黨內的態度卻不一致，淪為「各自表述」。目前，除了侯友宜及宜蘭縣長林姿妙表態反對核四重啟，台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌皆持保留態度。盧秀燕是礙於獨派團體「核四遷台中」的恫嚇，難以表態；徐耀昌則在綠營圍剿下，說出「沒有核安，就沒有核四」。

公民投票理應由民眾自主決定對政府政策的准駁，民進黨逼迫藍營縣市首長對公投表態，是不磊落的政治操作，主要是想要利用個別立場差異製造破口。問題就在，當國民黨內部缺乏一致的應對論述，主席或特定首長又因個人因素而有難言之隱，就難免無法集中火力，甚至會受到對手的利用，被塑造成反方。相較於民進黨集中所有黨政、側翼資源全力出擊，國民黨的戰法有如「佛系」，只能靠民氣可用，及前總統馬英九、議員羅智強等人以游擊戰方式搏版面，呈現的是「不對稱作戰」。

民進黨地方執政縣市在桃園市長鄭文燦領頭下，縣市長積極表態。例如「鄭文燦模式」，把市政放兩旁，發生了超商殺人案還跑去其他縣市宣講。這類極端做法，國民黨當然不必跟進。最近，侯友宜在各方質疑下，主動公開聲明「反萊豬」的立場，至少做了若干彌補，表示自己無意變成「拖垮」公投的禍首。

最重要的是，朱立倫既然當上國民黨主席，就不需再執著過去對核四的立場，而應該根據國家能源、全球環保的大形勢，提出更新、更完整的前瞻論述，同時也幫助黨內地方首長跳脫他們有口難言的困境。

新北市長侯友宜澄清，目前都沒有相關行程，當天已經排定兩個公事行程，他還是會努力專...
新北市長侯友宜澄清，目前都沒有相關行程，當天已經排定兩個公事行程，他還是會努力專注於市政。（記者李成蔭／攝影）

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