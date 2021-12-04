我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

蔡不願見「不同民意」？秋鬥借不到凱道

台灣新聞組／台北4日電

秋鬥遊行將於12日登場，但秋鬥主辦方昨召開記者會控訴，警方一再限縮、變更集會遊行範圍，原訂在公園路凱道口的排字活動，也遭「上層有意見」為由否決，甚至一度不准許隊伍行經「總統府正前方」路口。秋鬥直指政府過度干預、介入，是「反民主」的獨裁行徑。

秋鬥團體昨上午才剛舉行完記者會控訴，轄區警方下午就稱，秋鬥遊行路權已正式核准，並解釋是因公投前夕集會路權申請量暴增，審核作業時程拉長，絕無限縮民眾言論自由。

但協助申請秋鬥遊行路權的國民黨立委林為洲指出，包括中央黨部文傳會、他的辦公室及國民黨副秘書長羅智強辦公室，依規在一個月前0時1分上網申請，包括12月4日、5日、11日、12日的凱道路權，人仰馬翻，但凱道路權統統借不到。

不僅秋鬥遊行借不到凱道，國民黨原規畫12月12日、17日公投前在凱道舉辦大型集會，同樣借不到路權，最後只能到自由廣場舉辦活動。

林為洲質疑，四大公投同意方永遠借不到凱道，是有其他團體更厲害申請走，還是公投前的凱道成為集會遊行的禁區，警方也要公開說明。警方昨天證實，凱道已被其他團體申准路權，至於是誰申請該段路權，警方則不願透露。

秋鬥總召黃德北說，秋鬥是歷史悠久的活動，每年上街集結對政府政策表達不滿、為弱勢發聲，過去也常經過總統府、行政院、立法院，但從未被禁止，這次警方卻過度干預集會遊行，莫非是總統府不願見到「不同意見的民意」？

秋鬥發言人李建誠說，昨已跟警方協調完成，警方已准許秋鬥遊行隊伍走過凱道路口，也協調可以做快閃排字，一邊遊行走動一邊排字，遊行路線預計在公園路集結出發，行經凱道總統府前，再轉到貴陽街，最後走到自由廣場。

「單純是審核結果比較晚出爐，才被誤會」警方說，國民黨替「秋鬥」申請的路權，「秋鬥」昨開完記者會後剛好正式核准，李建誠也在記者會後親向警局提出集會許可申請，審核期間並無因「上層有意見」而一再限縮、變更遊行範圍情事。

遊行 國民黨 公投

上一則

「林秉樞說法一變再變」 段宜康否認幫施壓報導

下一則

英特爾嗆台積電 董座劉德音：不回應、不中傷

延伸閱讀

查政院花公帑反公投 藍突襲考察審計部

查政院花公帑反公投 藍突襲考察審計部
保持中立 馮世寬：退輔會不可宣講公投

保持中立 馮世寬：退輔會不可宣講公投
公投戰 藍縣市長叫不動？朱立倫：拭目以待

公投戰 藍縣市長叫不動？朱立倫：拭目以待
重啟核四公投 綠漸扭轉局勢 最新民調3：1

重啟核四公投 綠漸扭轉局勢 最新民調3：1

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵