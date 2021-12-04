蔡不願見「不同民意」？秋鬥借不到凱道

秋鬥遊行 將於12日登場，但秋鬥主辦方昨召開記者會控訴，警方一再限縮、變更集會遊行範圍，原訂在公園路凱道口的排字活動，也遭「上層有意見」為由否決，甚至一度不准許隊伍行經「總統府正前方」路口。秋鬥直指政府過度干預、介入，是「反民主」的獨裁行徑。

秋鬥團體昨上午才剛舉行完記者會控訴，轄區警方下午就稱，秋鬥遊行路權已正式核准，並解釋是因公投 前夕集會路權申請量暴增，審核作業時程拉長，絕無限縮民眾言論自由。

但協助申請秋鬥遊行路權的國民黨 立委林為洲指出，包括中央黨部文傳會、他的辦公室及國民黨副秘書長羅智強辦公室，依規在一個月前0時1分上網申請，包括12月4日、5日、11日、12日的凱道路權，人仰馬翻，但凱道路權統統借不到。

不僅秋鬥遊行借不到凱道，國民黨原規畫12月12日、17日公投前在凱道舉辦大型集會，同樣借不到路權，最後只能到自由廣場舉辦活動。

林為洲質疑，四大公投同意方永遠借不到凱道，是有其他團體更厲害申請走，還是公投前的凱道成為集會遊行的禁區，警方也要公開說明。警方昨天證實，凱道已被其他團體申准路權，至於是誰申請該段路權，警方則不願透露。

秋鬥總召黃德北說，秋鬥是歷史悠久的活動，每年上街集結對政府政策表達不滿、為弱勢發聲，過去也常經過總統府、行政院、立法院，但從未被禁止，這次警方卻過度干預集會遊行，莫非是總統府不願見到「不同意見的民意」？

秋鬥發言人李建誠說，昨已跟警方協調完成，警方已准許秋鬥遊行隊伍走過凱道路口，也協調可以做快閃排字，一邊遊行走動一邊排字，遊行路線預計在公園路集結出發，行經凱道總統府前，再轉到貴陽街，最後走到自由廣場。

「單純是審核結果比較晚出爐，才被誤會」警方說，國民黨替「秋鬥」申請的路權，「秋鬥」昨開完記者會後剛好正式核准，李建誠也在記者會後親向警局提出集會許可申請，審核期間並無因「上層有意見」而一再限縮、變更遊行範圍情事。