新聞評論／玩文字遊戲 中間選民埋單嗎

國民黨不滿政府以公務資源宣傳年底四大公投，3日突襲行政院長蘇貞昌「海空戰力提升計畫採購特別條例預算案」報告，批蘇「國庫小偷」，引發朝野對峙。（記者林澔一／攝影）

公投 案進入最後白熱化階段，民進黨 政府對四大議題態度依舊強硬，無論在萊豬論述、藻礁 有無被破壞的事實，甚至是對秋鬥團體的路權申請，只要是國家機器使得上力的地方，可謂寸土不讓。

民進黨政府強硬態度首先反映在藻礁議題上，自從蔡英文總統視察桃園藻礁定調「藻礁永存」後，百分百的維護住藻礁就成了不二台詞，但無論開發面積再怎麼縮小，橋墩施工經過藻礁區就是擺在眼前的事實，經濟部近日大玩「藻礁」、「礁石」文字遊戲，對中間選民爭取效益並不大。

針對橋墩興建過程影響藻礁，蘇貞昌火速以「假訊息」駁斥，不過中油今年2月的報告書，在棧橋位置上，針對藻礁、珊瑚礁占比，白紙黑字寫著「藻礁為主」，在建港與圍堤造地新建工程亦然，經濟部與中油卻仍不願正視，只不斷鬼打牆稱「沒有蓋在藻礁上」。

歷史悠久的秋鬥遊行，今年主題提及「反萊豬、護藻礁」，行政上的干預也就如影隨形。先是路權申請核准緩慢，有象徵意義的凱道，更是無論如何都借不到路權。但政府隔絕的恐怕不只是秋鬥遊行民眾，更是該傾聽的民意。

執政黨最難解的萊豬議題，連黨內曾任院長級的大老都曾私下表示，若願意身段放軟，現在社會反彈可能不會那麼激烈，呈現出會是另一番結果。且賴清德過去任閣揆時就曾為了發表反萊牛言論道歉過；當年願意和民意對話的民進黨，如今鐵板一塊，顯然已不願再溝通、妥協。

綠營高層評估，目前傳統支持者的公投票，已經催到差不多極限了，經濟知識選民將是最後關頭決勝關鍵之一，但執政黨如此態度強硬地訴諸意識形態對撞，究竟能爭取到該族群多少公投票，恐怕要打上大大的問號。

強硬直球對決非但未必是勝利方程式，更可能造成公投後更分歧的台灣社會，民進黨口口聲聲的「公投不是政黨對決，是政策理性討論」，應該從自己先做起。