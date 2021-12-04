林昶佐罷免案成立 投票日與台中補選同天

中央選舉委員會昨天宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免 案成立。罷免案定於明年1月9日投票 ，恰巧與台中第二選區立委補選同一天。中選會表示，是為避開大學學測、中油、台水考試與春節農曆。

林昶佐則強調，不會讓報復性罷免影響既有工作進行，「1月9日希望中二選區林靜儀順利當選，台北也可以守住中正萬華」。

積極協助連署的台北市議員鍾小平指出，接下來會把重擔交給國民黨 ，罷免是黨對黨的對決。

中選會昨天舉行委員會議，審查通過林昶佐罷免案，宣告罷免案成立。將函請被罷免人於文到次日起十日內向中選會提出答辯書。同時決議罷免案於明年1月9日舉行投票，從上午8時至下午4時。

由於投票日恰巧與立委陳柏惟遭罷免後，台中第二選區補選日同一天。中選會解釋，依選罷法，此案應於12月23日至明年2月1日期間完成罷免投票選務辦理，考量籌辦選務工作所需時間，錯開大學學測、中油及台水考試、1月22日補班日，隨後也有農曆春節等重要節日後，定於1月9日投票。

林昶佐昨表示，他有信心守住中正萬華，也知道罷免方不會善罷甘休，但他既定工作不會受影響，「不會受報復性罷免影響。」林昶佐說，過去六年來為鄉親做的努力會一一呈現，希望大家可以撇除既有意識形態，了解團隊在地的努力。至於是否規畫大型造勢？林昶佐說，目前沒有相關計畫，但掃街、站路口、小型客廳會都會陸續舉辦，並視時間點，結合各商圈辦理活動，推動振興。

中選會表示，這次罷免案經查對後符合規定人數為2萬7362人，已達法定連署人數，宣告罷免案成立。1月14日公告罷免結果。