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保持中立 馮世寬：退輔會不可宣講公投

台灣新聞組╱台北3日電
退輔會主委馮世寬。(記者杜建重／攝影)
退輔會主委馮世寬。(記者杜建重／攝影)

針對四大公投立場，退輔會主委馮世寬昨在立法院表示，他採取行政中立，身為政務官，不方便公開反對；另一方面，民進黨立院黨團昨開記者會說，新北市長侯友宜認為不該重啟核四，請國民黨主席朱立倫別為難侯友宜，侯友宜也以「有公務行程」理由婉拒黨中央發起的夜宿凱道，但他也強調「萊豬絕對不能進來」。

本報系聯合報報導，昨在立法院，立委追問退輔會副主委李文忠曾表示政府一體對政策辯護，馮世寬是否也成為公投反方？馮世寬表示，他不但要中立，而且要尊重民主制度，這是全民的投票；他是政務官，不方便公開反對，要讓全民自己作選擇，他也不會要求退輔會投資事業作任何有關公投宣講的事宜，「不可以」。

另據台北中國時報報導，朱立倫昨天出席國民黨副祕書長羅智強的「百萬網紅不是夢」新書發表會，媒體關注侯友宜不參加國民黨17日的夜宿凱道活動，中常委也砲轟藍營縣市長像一盤散沙。朱立倫說，他已經在中常會強調，不要中民進黨的計，民進黨就是希望見縫插針，製造國民黨內紛擾。

侯友宜昨表示，17日他已排定兩項公務行程，他一定會把自己的角色做好。侯友宜說，「我家賣豬肉，我最清楚」，他最在乎的是「萊豬絕對不能進來」，守護人民的健康是市長要做。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應昨天召開黨團記者會表示，核四就在新北市，且不具重啟條件，侯友宜就是認為不該重啟，請朱立倫別為難侯友宜，也不要去為難其他藍營地方縣市長，劉世芳說，連台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙等人對於重啟核四的態度都很模糊，「畢竟誰願意把核四廠蓋在自己的縣市」。

侯友宜 國民黨 民進黨

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