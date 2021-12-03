查政院花公帑反公投 藍突襲考察審計部

藍綠對決四大公投，國民黨主席朱立倫（右）宣布，公投集結的號角已響起。(記者胡經周／攝影)

立法院國民黨 財委會召委李貴敏昨突襲變更議程，考察審計部查核政府各機關辦理政策及業務宣導的預算 執行情形。李貴敏質疑，近來行政院刊登廣告宣傳反公投 立場，蔡政府明顯違反行政中立，要求審計部調查；審計長陳瑞敏說，審計部屬於事後稽察，行政院刊登廣告等情事因正在發生，審計部還沒開始調查。

國民黨主席朱立倫昨晚宣布，公投集結的號角已響起，國民黨將與公民團體共同參與今年的「秋鬥」，並舉辦「我同意！YES大遊行」；公投之夜則在自由廣場守夜，隔天一起升國旗，共同投下四個同意票。

國民黨質疑，蔡政府啟動公投國家隊，行政院刊登「美豬美牛一樣安全」廣告、中油在直營加油站張貼反公投宣傳海報、行政院長蘇貞昌在非上班時間搭專機進行公投宣講等，嚴重違法行政中立，這是「用政府的錢，洗人民的腦」。

李貴敏表示，公投是憲法保障人民直接行使權利的方式，但民進黨政府拿著人民納稅錢去反對公投，形同反對憲法保障人民權益，昨天才會安排前往審計部考察。明年度媒體的政策及業務宣導費用編列20億元台幣，但去年度的政策宣傳、業務宣傳廣告行銷的決算數是15.9億元，增加4.1億元，相當於增加25%，政府忽略防疫需求，竟把大筆經費花在大內宣，讓人無法接受。

陳瑞敏回應，行政機關是否違法，應由銓敘部認定，審計部屬於事後審計決算、事後稽察，對於行政院刊登廣告等情事因正在發生，審計部還沒開始調查；至於行政院刊登「美豬美牛一樣安全」廣告花費100多萬元台幣，允諾一個月內回覆。

民進黨立委鍾佳濱指出，公投案反方是行政院，所以行政院有法定職權扮演不同意角色；如果在野黨要合理監督也尊重，但李貴敏無權要求委員會不經表決就由召委個人意思做成決議。

李貴敏說，預算執行過程發現不法，也可隨時查察，現在行政單位居然幫美國肉商做廣告，幫反萊豬公投反方做宣傳，顯然不是行政單位應該做的事情。