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黑白集／論文封存30年 蔡英文93歲再問真相？

黑白集

蔡英文的「論文門」又有新發展。旅美學者林環牆公布英國「資訊特任官辦公室」（ICO）的判決文，指倫敦政經學院（LSE）校評會否認持有蔡英文的博士口試委員名單和口試報告。他質疑，該校先前聲稱已提供兩名口試委員名單 給我駐英代表處轉交法務部，其實是虛構，是配合蔡政府演出。總統府隨後宣稱，相關資料收藏於倫敦大學，而非LSE。　

蔡英文博士論文的羅生門有如一本章回小說，每隔一段時間就會出現新的轉折。問題是，這些新疑點並不足以一刀斃命斷定論文根本不存在，但也無法證實這個產自LSE的學位是如假包換的真貨，且白玉無瑕。ICO這次判決，是回應美國波士頓觀察家報前專欄作家理查森的追問所做的調查；但是只透了一點光，很懸疑，剩下的要自己猜。

總統的論文要靠外國人幫我們從遠洋之外查真偽，當然不容易。但我們不能自己從國內找真相嗎？辦法是有的，答案就在教育部的教授升等公文與論文檔案中，一查便知。問題是，兩年前教育部把這批檔案設為「機密文件」封存30年，要到2049年才解密。屆時，蔡英文已93歲，看大家怎麼向她問真相？

標榜透明治理的蔡英文，把自己的論文打包成全台最嚴密的機密；待解封之日，今天的年輕人恐怕都做「阿公」了。若要早日知道真相，恐唯有政黨輪替一途。

蔡英文 教育部 波士頓

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