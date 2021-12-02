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公投戰 藍縣市長叫不動？朱立倫：拭目以待

台灣新聞組／台北2日電
國民黨「公投全台街講」四個都同意台灣更美麗，主席朱立倫1日到新北汐止區開講，向民眾比出手勢，請民眾支持公投綁大選、反萊豬進口、重啟核四和珍愛藻礁4個公投案都投下同意票。（記者曾吉松／攝影）
國民黨「公投全台街講」四個都同意台灣更美麗，主席朱立倫1日到新北汐止區開講，向民眾比出手勢，請民眾支持公投綁大選、反萊豬進口、重啟核四和珍愛藻礁4個公投案都投下同意票。（記者曾吉松／攝影）

公投倒數，民進黨比照大選規模全台宣講，反觀國民黨氣勢待振，中廣董事長趙少康批評「藍營縣市長好像叫不動」，國民黨主席朱立倫昨說，大家拭目以待，看黨如何匯集縣市長、立委及重要支持者站出來，但新北市長侯友宜說，選前之夜已排定兩個公務行程，未明確表態是否出席黨部活動。

民進黨昨天舉行中常會，民進黨秘書長林錫耀提出報告指出，四項公投「不同意票」都有上升趨勢，顯見公投說明會有效果，翻轉公投戰場不利情勢，但萊豬議題仍是挑戰；由於公投可以宣傳到投票日當天，盼黨公職繼續努力。公投前一天，民進黨將比照「選前之夜」，在南北各辦一場大型宣傳活動造勢。

相較之下，藍營首長鮮少齊聚國民黨公投宣講。朱立倫昨說，他到各地去宣講，藍營縣市首長都用各種方式站出來，請大家拭目以待；國民黨將匯集各地民代及前總統馬英九、趙少康等重要支持者力量，希望大家都能站出來。

侯友宜說，選前之夜已排定兩個公務行程，他對公投態度是任何議題只要跟新北及市民有關，他會用行動表示關心跟支持，最重要是努力做事並站在民意這邊。

立院衛環委員會昨考察桃園觀塘工業區及第三天然氣接收站，藻礁公投領銜人潘忠政表示，經濟部及中油正式承認棧橋橋墩會破壞藻礁，當場戳破蔡總統所稱「三接沒有破壞藻礁」謊言，他認為總統應不會想說謊，但是哪個幕僚讓她照稿被迫說謊？

衛環召委蔣萬安說，雖然中油已盡力減少對藻礁的傷害，實際情況仍與蔡總統的說法有所出入；他要求本月7日凌晨當地海域水位最低時，邀請專家及環團現勘，確認棧橋工程是否危害藻礁。

此外，台北市議員侯漢廷指出，民進黨公職幾乎絕口不提「萊豬」二字，「把反萊當反美」，意圖誤導民眾反萊豬公投的事實，他昨赴北檢告發民進黨46位民代違反公投法、刑法偽造文書罪。

公投 民進黨 藻礁

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