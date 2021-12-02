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公器黨用？蔡搭專機拚公投 防長證實民進黨沒付過油錢

台灣新聞組／台北2日電
國民黨立委江啟臣質疑，蔡英文總統（圖）、行政院長蘇貞昌近期頻繁搭乘行政專機宣講公投是「公器黨用」；國防部長邱國正1日證實，民進黨中央未曾支付過油料錢。（記者曾吉松／攝影）
國民黨立委江啟臣質疑，蔡英文總統（圖）、行政院長蘇貞昌近期頻繁搭乘行政專機宣講公投是「公器黨用」；國防部長邱國正1日證實，民進黨中央未曾支付過油料錢。（記者曾吉松／攝影）

國民黨立委江啟臣昨天質詢，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌近期頻繁搭乘空軍行政專機南下，但專機屬行政資源，也就是國家機器，此舉明顯違反行政中立法，他要求公布派遣紀錄。國防部長邱國正說，公投宣講屬於公務行程，但他也證實民進黨中央未曾支付過油料錢。

總統府發言人張惇涵昨說，執政團隊依法是公投案的反方當事人，總統向人民報告說明國家政策，這是公務、不是選務；執政團隊負責任向人民報告政策、與社會溝通，沒有違反行政中立法。至於政府專機的運用，歷任政府皆有相關規定，蔡總統與副總統賴清德的處理標準都會比照前總統馬英九辦理，一切按照規定。

江啟臣指出，過去蔡英文搭乘專機到高雄探視三立電視董事長林崑海，並對外表示是私人行程；現在蘇貞昌在非上班日的11月13日，搭乘專機到台南宣講公投，「這就是公器黨用」。

江啟臣說，行政中立法第九條將行政資源定義為行政上可支配運用的公物、公款、場所、房舍及人力等資源。他想請問蔡總統、賴清德、蘇貞昌及邱國正，行政專機是不是行政資源？民進黨三巨頭從10月底以來就全台到處進行公投宣講，對外宣稱是為政策辯護，蘇還說「國民黨來亂的」，但說白了，其實是為黨而戰，動用國家資源來捍衛自己政權。

他說，如果蔡政府大官們搭乘專機跑非公務行程，也請國防部一併公布這些人有沒有按照慣例，繳納相關費用？按照規定，總統、副總統搭乘行政專機從事非公務行程，包括非執行公務的受邀人員，均須自行付費。

曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信質詢，馬英九在總統任內的黨務行程若使用行政專機，都是由黨部支付油錢；現在蔡英文私人行程去看朋友，不知道是誰埋單？

邱國正回應，有編列公務預算。立委批評，這些私人或公投行程，有沒有來自蔡英文個人或民進黨部補貼國防部的油錢？邱國正說「沒有」；空軍參謀長黃志偉表示，空軍依法行政，相關資料需查證。

陳以信說，行政機關依法不能作為公投辦事處，為何花納稅人的錢宣傳特定公投立場？他要求國防部提出專案報告。

國民黨立委江啟臣質疑，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌近期頻繁搭乘行政專機（圖）宣講公...
國民黨立委江啟臣質疑，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌近期頻繁搭乘行政專機（圖）宣講公投是「公器黨用」；國防部長邱國正1日證實，民進黨中央未曾支付過油料錢。（本報資料照片）

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