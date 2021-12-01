黑白集／拚公投 鄭文燦不計毀譽 朱立倫該學學

桃園市長鄭文燦。（記者劉懿萱／攝影）

蔡英文 總統防跛有術，將黨內天王送上反公投 戰場，要他們槍口向藍競逐接班。賴蘇全台征戰，鄭文燦更是以總統級規格南北趕場。燦哥不斷劍指藍營，左批蔣萬安是意識形態俘虜，右踢老縣長朱立倫立場反覆，譏國民黨 被極端勢力綁架，說公投沒過才是好事。

燦哥精心單挑倫哥，政治聲量仍輸賴蘇一大截。但他奮力從諾富特事件脫身，一心拚大位，反公投之餘，還與美日駐台代表搏感情。這番拚勁，朱立倫相形見絀。

鄭市長和朱主席其實都不務正業。阿燦忙反公投，無暇顧治安；朱主席扮文青看金馬，或推「同舟計畫」撈回政治更生人，都給黨惹一身腥。阿燦不畏譏䜛，笑陪總統敕令藻礁永存，桃園百官無不學樣指鹿為馬。倫哥避戰公投，放年輕黨員獨撐戰局，藍營竟有群龍「不見首」之感。

國民黨家底難敵國家機器，但朱立倫能奪主席，多少有根基。蔡政府反公投抹紅國民黨反美，虧得朱曾與在台協會坦率溝通，關鍵時刻卻忘了說明「反萊不反美」。尤其，他打算公投前夕「領睡」自由廣場，和蔡總統「不在局外，就在收割」的風格倒頗神似。

蔡英文就要謝幕，輪到愛將對付昔日手下敗將。朱立倫且慎思量這歷史反諷：若連阿燦那般「力爭上游不計毀譽」的勇氣都沒有，你怎麼領軍在野？