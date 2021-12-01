學者指蔡英文無口試報告 總統府提4點反擊

蔡英文總統。（記者杜建重／攝影）

旅美學者林環牆日前在臉書指出，倫敦政經學院（LSE）的最高權力機構否認持有蔡英文 總統博士論文口試委員名單及口試報告。總統府昨發出四點律師聲明，指倫敦大學早已清楚表示，「其持有論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學當年發行的個人及論文合格紀錄」。

林環牆表示，根據英國 資訊專委辦公室（ICO）判決文，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，「等於是間接自承LSE內部有一撮人在裡應外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩飾詐騙 博士學歷的跨海串供」。

林環牆指出，判決文由ICO的資深個案調查官Roger Cawthorne簽署，共有三點：一，關於申訴人（理查森）要求揭露當時蔡英文女士的博士論文口試委員及口試報告，LSE務評議會否認持有這些訊息；二，ICO調查官，基於權衡各種可能性，判決LSE並無持有被要求公開的訊息；三，ICO調查官不要求採取進一步的行動。

林環牆質疑，在LSE的最高權力機構向ICO正式否認它持有蔡英文「博士口試委員」等訊息前，LSE內部的法律團隊代表人海恩（Kevin J. Haynes），早在去年12月18日就提供兩位口試委員，透過台灣駐英代表處轉交給法務部，「既然LSE校務評議會都已否認LSE持有蔡英文的博士口試委員及其他相關資料，那麼屬於LSE法律團隊的海恩先生又是如何無中生有，虛構出兩個博士口試委員給台灣的法務部呢？」

包括台大新聞所前所長彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬等人，昨呼應林環牆表示，此案已水落石出，呼籲全民應譴責「詐欺總統」、要求蔡立刻下台。彭文正還說，蔡英文從1984年起，用不實方法騙取資格和酬勞、參與各種選舉公職等，加起來若一罪一罰，至少判罪刑超過100年。

蔡總統昨天透過律師發聲明指出，ICO於2020年6月11日做成裁決，駁回該案聲請人即原告向倫敦大學要求取得蔡總統博士論文口試委員名單之聲請；根據ICO判決，倫敦大學早已清楚表示，其持有蔡總統口試及合格紀錄，且可以確認已授予學位，部分口試紀錄文件目前由當年頒發學位之倫敦大學保存，並非倫敦政經學院。

蔡總統委任律師連元龍表示，LSE已經多次公開證實，部分人士刻意以片段及不實資訊編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論。