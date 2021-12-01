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葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

徐國勇、王美花宣講：美國太空人、AIT處長也吃萊豬

台灣新聞組／新北1日電
王美花說，AIT處長孫曉雅曾跟她說自己也吃美豬，小孩也都吃美豬。（記者劉懿萱／攝影）
王美花說，AIT處長孫曉雅曾跟她說自己也吃美豬，小孩也都吃美豬。（記者劉懿萱／攝影）

新北市議員黃俊哲昨晚在板橋永豐公園舉辦說明會，桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花、內政部長徐國勇及立委羅致政等人輪番上台宣講，提到萊豬公投時，徐國勇稱美國太空人、飛行員都照吃美國豬肉；王美花則說，孫曉雅曾跟她說自己也吃美豬，小孩也都吃美豬，若不開放卻想要加入國際組織，如CPTPP就會變困難。

提到萊豬公投時，徐國勇說，台灣經濟命脈就是貿易，國際貿易自由不能阻擋，像是很多農產品、台積電的商品都賣到美國，一年賺很多錢，且就算美豬進到台灣，美國人也不會強逼你吃，但不能設阻礙，讓美豬不進來，這樣會走不出台灣。

王美花說，AIT處長孫曉雅曾跟她說自己也吃美豬，小孩也都吃美豬，若不開放卻想要加入國際組織，將變困難的，例如加入CPTPP，已早在中國前面申請，且這個組織由日本主導，其他會員國大多數支持台灣，美國帶領其他民主自由國家說要挺台灣，所以為了台灣的未來，呼籲民眾投反萊豬公投不同意。

此外，藍營不滿行政院在雜誌刊登美豬牛廣告，國民黨立法院黨團宣布停審明年度中央政府總預算案，遭綠營圍剿。國民黨主席朱立倫昨批評，如果浪費人民納稅錢，用國家的公帑來做政黨之私的公投宣講，或為萊克多巴胺宣傳，這樣的政府實在無恥至極，「如果連在野黨、立法院都無法監督，還要立法院幹什麼？立委至少要表達一些抗議吧？」

國民黨立委江啟臣也表示，審查預算是立委天職，但行政部門預算被濫用，民進黨更傾全黨之力、編5800萬元台幣經費，動用國家資源不盡其數，難道國會議員不能質疑？民間團體行腳是從屏東走到台北，行政院長蘇貞昌是坐飛機到處宣傳，這樣資源不對等的競爭，在野黨要求蘇貞昌道歉很合理。

蘇貞昌則表示，行政院原本就是公投反方，呼籲民眾支持，名義正當；而審查預算是立委職責，領人民薪水卻不上工，很不應該。立法院長游錫堃則盼立院各黨團「相忍為國」。

新北市議員黃俊哲30日晚在板橋永豐公園舉辦說明會，現場約600人到場，氣氛熱絡。...
新北市議員黃俊哲30日晚在板橋永豐公園舉辦說明會，現場約600人到場，氣氛熱絡。（記者劉懿萱／攝影）
新北市議員黃俊哲30日晚在板橋永豐公園舉辦說明會，桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花...
新北市議員黃俊哲30日晚在板橋永豐公園舉辦說明會，桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花、內政部長徐國勇及立委羅致政等人輪番上台宣講。（記者劉懿萱／攝影）

公投 預算 國民黨

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