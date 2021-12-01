重啟核四公投 綠漸扭轉局勢 最新民調3：1

台灣民意基金會11月30日公布最新民調顯示，「反萊豬」、「珍愛藻礁」及「公投綁大選」仍是同意大於不同意，但「重啟核四」則逆轉為不同意45.9％，小勝同意2.4個百分點。圖為全國廢核行動平台11月27日冒雨在中正紀念堂前自由廣場，擺放1000雙鞋，展現公民社會反核力量的集結。(本報資料照片)

台灣民意基金會昨公布最新民調 指出，如果明天就進行四大公投 投票，結果將是三比一，反萊豬公投、真愛藻礁公投和公投綁大選通過，而重啟核四公投不通過。同日，國民黨 智庫也公布公投民調，會去投票的比例有53.3%，在「全部民眾調查」中，四個公投案都通過。

基金會董事長游盈隆表示，四項公投除反萊豬公投外，正反方差距都在六個百分點以內，相關變數仍多，民進黨政府仍將承受重大災難性政治衝擊，類似「彗星撞地球」的毀滅性危機尚未解除。

游盈隆表示，過去一個月，四大公投差距銳減，民意戰場出現重大變化，比較10月與11月民進黨支持者對四大公投的態度，可看出「11月驚奇」的最大關鍵是大量民進黨支持者的移轉，形同「歸隊」；相形之下，其他政黨支持者和中性選民，除台灣基進與時代力量外，所受影響輕微或既定立場更硬。

游盈隆說，過去一個月民進黨政府絕地大反攻，全黨傾巢而出，發動史無前例的高強度、高密度、全國性四大公投宣講，短期成效卓著；一方面成功逆轉重啟核四的民意趨勢，另一方面成功地大幅壓縮其他三項公投的落後差距，但距離「四個不同意」 總目標的實現還很遙遠。

核四前廠長：執政黨輸出恐懼

針對國民黨智庫的公投民調，國民黨文傳會主委凌濤說，看民調結果就知道「一票都不能少」，全民調是四比零，但一定會投的民調是三比一，核四落後2%，還是希望能催出大家出來投票的意願，四大公投一個都不能少。

另據中國時報報導，國民黨黨主席朱立倫也坦承，目前三項公投案比較穩，「有關核四議題還要再加油」；核四前廠長王伯輝受訪時則指出，執政黨官員都在「輸出恐懼」，這對核四不公平，他強調，非核家園充滿政治人物的「話術」，未來不間斷的無碳電力才是國家應該發展的基礎。

王伯輝說，台灣的空汙已到極限，不用核能就是要繼續火力全開。核廢料可以跨國合作處理，在此之前核廢料可以暫放在核電廠內，核一、二、三廠的核廢料至今從未影響環境與鄰居，而核四的核廢料儲存空間早就規畫好。

對於重啟核四最新民調被逆轉，王伯輝說，執政黨官員都在「輸出恐懼」，煽動性的言語聽久了就會感到害怕，「核四是國家重要資產，執政黨應該講實話才公平，不該靠謊言恐嚇人民。」