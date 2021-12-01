論文門 彭文正轟蔡英文造假：罪刑超過100年

賀德芬教授連線滯留美國的彭文正舉行記者會，譴責詐欺總統應該下台。（記者曾吉松／攝影）

針對總統蔡英文 「論文門」事件，滯美媒體人彭文正表示，蔡英文的論文門事件「司法已經結案了」，接下來要用政治手段，逼使台灣的政客正式面對論文門。

風傳媒報導，彭文正在記者會上透過視訊指出，美國時間11月25日英國 行政法院判決通知，引用了英國資訊專委辦公室（ICO）的裁定結果，指申訴人理查森要求倫敦政經學院（LSE）提供蔡的博士口委姓名、口試結果報告，結果LSE否認擁有這項訊息，且ICO等於替LSE這樣的說法背書。彭文正還指，總統府發言人張惇涵還跳針重申，說以LSE校方說法為主，那這個犯罪集團應該去坐牢了。

彭文正並點名前北檢檢察長邢泰釗、現任林邦樑，經手彭案件的檢察官黃偉、劉承武、法官姚念慈、台北地院院長黃國忠，都會成為上述他所謂「犯罪集團」被告；他也點名提告教育部、國家圖書館 、外交部等包庇此事的相關人士。他指，先前黃偉起訴自己，北檢新聞稿宣稱16項鐵證，包含LSE校方文件，但現在LSE說他們沒有口試相關資料、口委名單，「北檢應該對黃偉發出通緝令。」

彭文正進一步說，蔡英文1984到2000年在學界、2000到2021年政界，涉及貪汙、用不實方法騙取資格和酬勞、用不實方法登載參與各種選舉公職、涉及偽造私文書、使公務人員登載不實、誣告等，加起來若一罪一罰，至少判罪刑超過100年。

彭還宣稱，蔡英文假造博士學歷，細數加起來「罪刑超過100年」，因為蔡聲稱有博士學位，論文送到倫大圖書館；蔡指控LSE把她的論文搞丟；蔡的代理人包括施芳瓏、張小月、謝志偉、蕭美琴、陳其邁在英國為蔡做的事情，以及相關人士提供偽造英國文件，彭指他會在英國提起訴訟，並向英國警方提出檢舉。