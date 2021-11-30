「公投行政不中立」 藍營罷審總預算要蘇道歉

國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（右）與副書記長洪孟楷（左）不滿行政不中立，將停審總預算。（記者黃義書／攝影）

國民黨 立院黨團不滿行政部門不中立，拒審明年度總預算 案直到行政院長蘇貞昌道歉為止。昨天交通委員會、教育及文化委員會剛好都由國民黨召委主持，審不到兩小時臨時喊卡，雙雙配合黨部決策宣布散會，也讓在場的官員、立委一片錯愕。

來源：聯合新聞網

民進黨團總召柯建銘指出，行政院本來就是公投 反方，理應要宣傳，要求行政院長蘇貞昌道歉根本做不到。「一個堅壁清野、只有對抗的在野黨，只是放棄自己的監督權。」柯建銘呼籲朝野坐下來好好談，立法院要正常運作。

立法院交通委員會昨審查交通部觀光局、公路總局預算，才過一小時、正要進入主決議案前，交委會召委陳雪生突然宣布，由於執政黨公投案行政不中立，「國民黨即刻拒審預算、宣布休息」，現場民進黨立委及官員一臉錯愕、面面相覷。

陳雪生說，國民黨團以電話指示，所有黨召全面拒審預算，且是「無限期」，至於此次是否為交委會首度停審預算？陳雪生說，不知道，「我們只有遵照命令」。

教育及文化委員會昨也只審了第一目和第二目，召委李德維上午10時左右突然宣布提前休息，休息過後直接宣布散會。現場民進黨立委反彈，張廖萬堅拿麥克風表示「深表遺憾」，吳思瑤等六名立委更齊喊「我要審預算」。

行政院發言人羅秉成昨回應，行政院依法是公投案反方當事人，本有責任向人民報告政府不同意四個公投案的立場，並無違反行政中立法的疑義，國民黨曲解法令、罔顧事實的政治操作，政院深表遺憾。

羅秉成批評，國民黨團仍一意孤行、任作解釋，胡指行政院違反行政中立法，甚而藉詞全面停審明年度中央政府總預算，此舉已嚴重影響明年政府整體運作、軍公教人員調薪權益，以及政府各項長照、教育、家庭福利政策的執行。

對羅秉成的說法，國民黨團總召費鴻泰反駁指出，公務員薪資等人事費用，絕對不受預算審查影響，屬於經常門性質、並非新科目，統統不受影響，距離本會期結束還有時間，如果政府公帑被濫用，立委都無法監督，明年度預算通過後不是更肆無忌憚？「麻煩羅秉成多讀點書。」

據了解，昨天上午的國民黨團幹部會議中，黨內對於行政部門連日來的行政不中立及相關廣告、活動作為感到憤怒，認為在野黨有必要提出反制。國民黨團書記長陳玉珍轉述，立委林為洲在會中強調行政部門變本加厲，因此提出停審預算等反制作為，最後由總召費鴻泰拍板定案、停審預算。

行政院細數停審造成的影響，民進黨團也擬由各委員會黨召排審預算。國民黨籍召委將排定各部會報告如何遵守行政中立，今天黨團大會也會再討論後續戰術。

另方面，南投縣長林明溱看不慣民進黨傾全黨之力並動員行政機關宣傳公投「四個不同意」，身為縣長的他要站出來「仗義執言」，昨天要求縣府拍廣告宣傳「四個同意」；因他身兼縣選委會主委，恐行政不中立，當場宣布辭去主委職務，堅持拍片公開力挺公投四個同意。