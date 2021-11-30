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新聞眼／公投正反方資源不對稱 罷審如螳臂擋車

記者 劉宛琳
行政院動用人民納稅錢刊登挺美豬牛廣告，引發批評。（取材自洪孟楷臉書）
行政院動用人民納稅錢刊登挺美豬牛廣告，引發批評。（取材自洪孟楷臉書）

民進黨為催出「四個不同意」，斥資5800萬元掛看版及辦千場說明會，行政院還動用人民納稅錢刊登挺美豬牛廣告，各部會辦活動更趁機宣傳公投，讓國民黨立法院黨團決定停審明年度總預算案。

民進黨執政五年多，藍委多次在立院杯葛不合理的政府預算，但停審中央政府總預算案，可說是國民黨「史上第一次」。

國民黨團兩周前獲報，發現經部旗下國營事業中油在加油站公然張貼反公投宣傳海報；還有行政院副院長沈榮津參加泛公股漢翔公司的「F-16維修中心廠商聯誼會」，公開宣傳四個不同意。雖政院振振有詞，強調未違反公務人員行政中立法，但已引發濫用公家資源宣傳公投的質疑。

當時國民黨揚言再有事證就要向監察院舉發，但還沒舉發，前幾天就有監委大開記者會提出「核四絕對是危險的」報告，儼然公開介入公投；再加上行政院在平面媒體刊登「美豬美牛一樣安全」的廣告，這樣「牛豬不分」與過去在野完全相反的態度，就跟執政後的民進黨「黨國不分」一樣明目張膽。

民進黨動用行政、立法、監察資源反公投，再度打著「抗中保台」口號販賣亡國感；公投說明會場場大咖雲集，猶如選舉造勢，就像行政院長蘇貞昌所說的「想選總統的都來了」。面對蔡政府鋪天蓋地的動作，國民黨團停審明年總預算雖如「螳臂擋車」，卻是逼不得已，也再次凸顯公投正反方「資源不對稱」的荒謬與無奈。

公投 國民黨 預算

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