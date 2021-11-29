新聞評論／大綠公投歪理難服人 小綠切割

蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）與民進黨台中市第二選區立委補選參選人林靜儀（右）出席台中北屯民進黨公投說明會，宣傳公投四項不同意立場。（記者黃仲裕／攝影）

距離四大公投 投票不到三周，朝野激辯，民進黨 強打「四個不同意」，國民黨號召「四個同意」。更值得觀察的，是兩個在野小黨的立場：「小綠」時代力量的定調是「三好一壞」，民眾黨則決定「二好」；但兩黨內部各有一些雜音。這顯示，民眾黨和時代力量對公投案保持足夠的自主性，與民進黨保持相當大的差異，僅在「重啟核四」一案向民進黨對準。由此可見，蔡政府再怎麼硬拗，從時代力量與民眾黨與它保持距離的景象看，民進黨很難把歪理說成直的。

時力的成立，是集馬政府執政後期反服貿及太陽花學運的年輕世代力量而起；它在立法院的動向一直唯民進黨馬首是瞻，因而被稱為「小綠」。柯文哲則是因民進黨「禮讓」而當選台北市長，他所組的民眾黨雖標榜「白色力量」，但柯文哲自稱是「墨綠」。不論是「小綠」、「白色」或「墨綠」，這次時力和民眾黨在「反萊豬」及「護藻礁 」公投上，皆站在民進黨的對立面；時力在「公投綁大選案」也不同意民進黨的立場。可見，從環保、食安及正義的觀點，它們難以在公投案選擇追隨民進黨。

特別值得觀察的，是時代力量的立場。時力對四大公投的訴求是宣示「三好一壞」，除不同意重啟核四，其餘三項包括「反萊豬」、「護藻礁」、「公投綁大選」都主張投同意票。如果以它過去的「小綠」定位，原本應該都跟著民進黨投下「四不」；但時力這次選擇訴求「三好一壞」，顯然知道如果不反萊豬、不護藻礁、貶抑公投，都將嚴重違反它和其支持者的價值。最後，時力僅在「重啟核四」案和民進黨站在同一立場。

此一決定，顯然讓民進黨大為光火。政務委員張景森甚至嚴詞批評，時力的「集體智力只有13歲」，還預言它明年議員席次「會消失」云云。儘管張景森近日為此致歉，但仍稱時代力量下次選舉會很困難；其潛台詞就是：「不當側翼，就成泡沫」，可見他充滿「老大心態」。時代力量近年歷經幾次分化，陸續有人退黨或加入民進黨；包括這次內部對公投的歧見，邱顯智和王婉諭決定成立「行動辦公室」，被視為是「另立黨中央」。而張景森的道歉，就是選在「行動辦公室」開幕茶會上所說；他更大的用意可能不在致歉，而在分化時力。

再看民眾黨對這次公投立場的游移變化。一開始，民眾黨主張「二好二壞」，也就是反萊豬和珍愛藻礁投同意票，重啟核四和公投綁大選投不同意票。經過內部的民調和意見徵詢，發現其支持者對四項公投都傾向投同意票；為此，黨中央修正立場改為「二好二開放」。這次的四大公投無關統獨，除可能分歧較大的重啟核四案外，在野小黨的主張從「三好」起跳應該十分合理；但民眾黨從「二好二壞」變「二好二開放」，甘願對「公投綁大選」放水，著實令人費解。這是柯文哲對民進黨仍存有幻想，或者被綁架久了，得了「斯德哥爾摩症候群」？民眾黨只敢主張「二好」，反對立場比「小綠」的時力都不如，這是首鼠兩端？還是本身的政治信仰太弱？

觀察台灣近年的政治發展，扮演「小綠」的政黨雖能在棍子與奶水之間勉強存活，但最後終將失去自己的政黨自主性，終致泡沫化。面對這次公投，時力選擇「走自己的路」，但民進黨的大棒打壓及分化隨即接踵而至。民眾黨試圖走中間路線，卻顯得畏畏縮縮、缺乏主見，看不出「白色力量」的堅持所在。