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被指「破口」 侯友宜遺憾：尊重民意

台灣新聞組／台北29日電
黃士修直指，新北市長侯友宜會讓公投全線潰堤。（記者張睿廷／攝影）
黃士修直指，新北市長侯友宜會讓公投全線潰堤。（記者張睿廷／攝影）

12月18日公投投票日逼近，藍營卻屢傳立場不同調。重啟核四公投領銜人黃士修直指，新北市是公投支持率的破口，新北市長侯友宜會讓公投全線潰堤。黃士修直指，侯友宜若背負「戰犯」之名，政治生涯將終結。

侯友宜回應表示，被指控令人遺憾，面對相關議題時，要站在人民健康、國家安全、產業發展三個主軸上，他在新北市核安監督委員會11年，非常清楚從核安至核廢料，「中央」都應直接面對，有能力守著核安，才有資格談使用核電。應不斷對話與溝通，讓人民做選擇，他尊重民意。

國民黨北市議員游淑慧昨在臉書表示，民進黨在政府、政黨、媒體等撒下龐大資源，四個公投案民調逐漸在逆轉。行政院長蘇貞昌頻頻以預算和補助款威脅，許多地方首長噤若寒蟬，不敢或不願表態。雲林縣長張麗善表態四個同意「真的很勇敢」。

國民黨主席朱立倫昨天表示，個人意見他不表達，但藍營所有縣市長的立場，都是站在民意這一方；他對國民黨推動的反萊豬、公投綁大選兩案非常有信心，至於民間推動的重啟核四、珍愛藻礁兩案，會全力協助和支持。前總統馬英九昨天表示，核四公投可幫助減碳，符合民意和世界趨勢，侯友宜一向尊重民意。

公投 侯友宜 國民黨

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