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新聞眼／被點名公投破口 侯友宜還能曖昧多久？

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新北市長侯友宜（左）、宜蘭縣長林姿妙（左二）被綠營視為公投破口。（中央社）
新北市長侯友宜（左）、宜蘭縣長林姿妙（左二）被綠營視為公投破口。（中央社）

在府院黨大舉反宣傳，加上國家機器強力動員，根據最新民調，原幾一面倒公投同意支持度已被拉近，甚至遭到逆轉，其中藍營執政縣市的最大票倉新北市，更在四項公投同意支持度多敬陪末座，新北市長侯友宜被核四公投發起人黃士修點名將使全線潰堤。做為藍營民意支持度最高的政治明星，侯友宜對四大公投案的態度確實左右了新北市民的投票意向，只是當蔡英文、賴清德與蘇貞昌都為了公投反宣傳「撩落去」，侯友宜還有多少曖昧的空間？

在各民調中向來一枝獨秀的侯友宜刻意與國民黨中央保持距離，自他上任以來，在國民黨重要場合缺席已是常態。今年5月本土疫情大爆發後，不同於台北市長柯文哲多次砲打中央，侯友宜採取「順時中」的態度，多次表示「防疫要配合中央政策」，但中央並未因此多垂青新北市，雖是疫情重災區，但疫苗分配數多次低於疫情相對輕微的高雄市，民進黨與1450更沒有因此對侯友宜手軟，侯後來才轉趨強硬向中央喊話，更要求蔡英文要約束底下的人。

侯友宜與黨務疏離，過去還能以拚市政為由解釋。不過，這一回碰上攸關能源、食安政策，也跟國民黨未來2022甚至是2024息息相關的四大公投，尤其在民進黨看到陳柏惟遭罷免後，對公投改採熱戰策略，府院黨大把資源投入，更毫不避諱棄守行政中立，組成國家機器隊，把公投當成大選規則在打。侯友宜過去一貫的模糊回應、誰都不得罪的策略，也開始受到挑戰。

除了對四大公投未有清楚表態外，侯友宜更多次表示「沒有核安、無法處理核廢料，就沒有資格談核電」，這種雖沒有明白反核四但意思再清楚不過的「明示」，讓他與公開反對核四重啟的宜蘭縣長林姿妙被綠營見獵心血當成公投破口，侯的態度顯然也影響了新北市民的走向。

根據美麗島電子報最新的四項公投民調，新北市反萊豬公投獲支持程度，在民調七個分區中倒數第二，恢復公投綁大選公投支持度，新北市一樣倒數第二。護藻礁公投新北市支持排名第四、居中。其中位處新北熱區的重啟核四公投，新北市的支持度，就直接在七區中墊底。新北市在四大公投同意票支持中幾乎墊底，黃士修因此在藍營內部群組點名，這場公投「新北市是最大破口，侯友宜會讓全線潰堤」，「侯友宜若背負戰犯之名，政治生涯將終結」。

侯友宜不論是檯面上或是檯面下對四大公投消極以對，或許有他的考量，問題是，核四與三接都不能被當成個案看待，涉及的是台灣能源政策與配比，侯友宜反對核電，難道贊成民進黨2025天然氣要占5成的能源政策？蔡英文說2025要達淨零碳排，甫落幕的COP26氣候峰會各國達成鎖熱效果更高於二氧化碳的甲烷減排共識，然而，當台灣天然氣發電占比達到50%，在天然氣運輸與儲存過程中，甲烷逸散一定會比現在嚴重，與COP26的甲烷減排目標根本背道而馳，中研院歐美所副研究員盧倩儀近日更嚴厲指出「增氣政策會帶台灣走上死路」。

照侯友宜說的，如果核廢料無法處理，就沒有資格談核電，難道煤與天然氣所帶來的碳排、空汙、甲烷就有辦法處理？侯友宜是否能清楚表態，他贊成的又是什麼？如果選擇繼續迴避這些問題，難怪有人說，2024如果是侯友宜對上賴清德，既然兩人都是反核電，為何大家要支持侯友宜而不是賴清德？黃士修的「戰犯說」或許有些危言聳聽，但做為藍營現下出征2024最有勝算的總統候選人，侯友宜若真有志於大位，從對攸關台灣未來能源政策的看法必須接受選民檢驗，或是藍軍選民對在野陣營大團結的期待下，他不表態的空間已愈來愈小。

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