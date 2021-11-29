政院護萊豬 買廣告插美國旗 藍：國庫當黨庫 洗人民腦

國民黨立委洪孟楷28日批評，行政院在雜誌刊登美牛美豬照片配上美國國旗的廣告，實在離譜。（取材自洪孟楷臉書）

四大公投 12月18日投票，民進黨 內部評估，「重啟核四」及「公投綁大選」兩案有機會領先，牽涉中油第三天然氣接收站遷移的「珍愛藻礁」公投案則逼近五五波，但「反萊豬」一案仍落後。黨政高層指出，剩下最後兩周必須全力衝刺，希望在最後關頭催出基本盤，讓「珍愛藻礁」及「反萊豬」兩案也反敗為勝。

黨政高層指出，「反萊豬」一案落後較多，但已有拉近趨勢，接下來民進黨將於最後衝刺階段在北中南再舉行大型造勢，也希望讓蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌同台催票；由於公投案在北部催票效果有限，民進黨也力求催出南部基本盤大票倉，希望最後關頭「險勝」。

民進黨總動員全面反撲，也讓國民黨 有公投可能翻盤的焦慮，更質疑政院行政不中立。國民黨立委洪孟楷批評，行政院砸錢買廣告，卻是美牛、美豬照片配上美國國旗，這種用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告，實在離譜，民進黨政府為宣傳公投已無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，公投大家都可以有立場，憑什麼拿人民的錢幫外國的肉行銷，「民進黨政府不只開放萊豬，難道還有業績壓力？」

國民黨立委江啟臣也質疑，人民透過公投表達反對政府政策，政府還可拿人民的納稅錢買廣告？這已經不是政令宣導，而是把國庫當黨庫、用國家資源為黨宣傳；政府是要為人民服務、不是為黨服務，假行政一體之名，行黨政不分之實，用國家資源對抗人民公投。

江啟臣也呼籲，公投是反萊豬不是反美豬，更沒人說美豬不安全，行政院不要魚目混珠、混淆視聽，「政府義務是說明和澄清，不是花人民的錢、洗人民的腦。」

另有民進黨人士指出，目前藍綠都在催票，最後結果可能是「投票率定生死」，依照2020大選結果，無論民進黨及國民黨，政黨票都沒有超過500萬票，但民眾黨政黨票拿下158萬餘票，時代力量政黨票也有100萬票，小黨支持者的投票取向可能更會影響公投結果。

行政院在雜誌刊登美牛美豬照片配上美國國旗，引發國民黨立委批評。民眾黨立委張其祿也認為，有濫用行政資源之嫌。

張其祿說，政院廣告有濫用行政資源疑慮，政務官固然可為政策辯論，但是政院下廣告，錢從什麼地方來？是否要標明清楚為了公投？為何要宣傳美豬，而不是台灣豬？他批評，這些都維持政府一貫混淆視聽，把反萊豬講成反美豬，就是一例。