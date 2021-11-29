醫師蘇偉碩：美國萊豬破門 日本核食隨後就到

宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包括立委謝衣鳯（右一）、醫師蘇偉碩（右二）等人都到場宣講。(記者劉明岩／攝影)

宣揚公投 的「秋鬥行腳」一行昨天抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求；醫師蘇偉碩說，萊豬只是敲門磚、試金石，如果萊豬公投被推翻，那麼萊豬「買一送一」的禮物是日本核食明年就會進來。

蘇偉碩表示，美國 「偷吃步」，用了人不能吃的萊克多巴胺來養豬，在美國超市都有標示萊豬，蔡政府卻逼台灣人吃，而且不能標示萊豬，加入加工肉品更無法分辨，大家能接受嗎？民進黨 堅持進口萊豬，不是為了美豬，因為萊豬不過占了美國市場20%，最大問題是日本目前是CPTPP輪值主席，「萊豬公投如果不打消，日本核食怎麼進得來？」

立委楊瓊瓔昨到台中市后里區內埔傳統市場宣講時表示，萊豬問題是國家食安問題，民進黨政府欲強硬讓萊豬進口，完全無視百姓健康，令人心寒；國民黨不是反美豬而是「反萊豬」，民進黨政府上台後只會操縱對立，完全漠視民意，國民黨身為在野黨，有義務、有責任幫助其他民間團體發聲。

「執政黨過度霸權！」雲林縣長張麗善在雲林宣講時砲轟，執政黨開放萊豬進口，以一紙行政命令就要人民埋單，公投就是民意體現「捍衛食的安全」決心、否決具有威脅性的不正當政策。