我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊手被割「血染」玻璃

醫師蘇偉碩：美國萊豬破門 日本核食隨後就到

台灣新聞組╱台北29日電
宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包括立委謝衣鳯（右一）、醫師蘇偉碩（右二）等人都到場宣講。(記者劉明岩／攝影)
宣揚公投的「秋鬥行腳」一行28日上午抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求，包括立委謝衣鳯（右一）、醫師蘇偉碩（右二）等人都到場宣講。(記者劉明岩／攝影)

宣揚公投的「秋鬥行腳」一行昨天抵彰化火車站，宣揚「反萊豬、護藻礁」訴求；醫師蘇偉碩說，萊豬只是敲門磚、試金石，如果萊豬公投被推翻，那麼萊豬「買一送一」的禮物是日本核食明年就會進來。

蘇偉碩表示，美國「偷吃步」，用了人不能吃的萊克多巴胺來養豬，在美國超市都有標示萊豬，蔡政府卻逼台灣人吃，而且不能標示萊豬，加入加工肉品更無法分辨，大家能接受嗎？民進黨堅持進口萊豬，不是為了美豬，因為萊豬不過占了美國市場20%，最大問題是日本目前是CPTPP輪值主席，「萊豬公投如果不打消，日本核食怎麼進得來？」

立委楊瓊瓔昨到台中市后里區內埔傳統市場宣講時表示，萊豬問題是國家食安問題，民進黨政府欲強硬讓萊豬進口，完全無視百姓健康，令人心寒；國民黨不是反美豬而是「反萊豬」，民進黨政府上台後只會操縱對立，完全漠視民意，國民黨身為在野黨，有義務、有責任幫助其他民間團體發聲。

「執政黨過度霸權！」雲林縣長張麗善在雲林宣講時砲轟，執政黨開放萊豬進口，以一紙行政命令就要人民埋單，公投就是民意體現「捍衛食的安全」決心、否決具有威脅性的不正當政策。

公投 美國 民進黨

上一則

冷眼集／「疫情孤兒」求救 政府不作為 漠視旅外者權益

下一則

政院護萊豬 買廣告插美國旗 藍：國庫當黨庫 洗人民腦

延伸閱讀

台4大公投將屆 藍委批政院：花錢幫美國打廣告

台4大公投將屆 藍委批政院：花錢幫美國打廣告
公投決戰倒數 朱立倫批綠：賭輸翻桌最內行

公投決戰倒數 朱立倫批綠：賭輸翻桌最內行
新冠新變種Omicron若攻進美國 佛奇：一點也不意外

新冠新變種Omicron若攻進美國 佛奇：一點也不意外
重啟核四公投領銜人：侯友宜會讓公投全線潰堤

重啟核四公投領銜人：侯友宜會讓公投全線潰堤

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」