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黑白集／同島一命成空話 陳其邁拒收垃圾 蘇貞昌怎收拾

黑白集
由於高雄市拒收外縣市事業廢棄物，造成多個縣市廢棄物在全台大逃竄。（本報資料照片）
由於高雄市拒收外縣市事業廢棄物，造成多個縣市廢棄物在全台大逃竄。（本報資料照片）

沒聽過什麼是「垃圾大戰」的年輕世代，現在終於有機會見識了。由於高雄市拒收外縣市事業廢棄物，造成多個縣市廢棄物在全台大逃竄，連帶使得一般大樓住宅及餐飲業垃圾處理費用高漲。接下來，政府更要嚴防垃圾四棄的亂象會到處上演。

陳其邁以減少空汙為由拒收外縣市垃圾，理由看似正當；但把空汙全推給焚化爐，明顯避重就輕。如此一來，原本委託高雄代燒的桃彰中南等縣市只能大跳腳，許多工廠廢棄物已堆得像小山，黑心一點的就往山谷海邊偷倒。陳其邁這一拒收，難題就丟到閣揆蘇貞昌身上：這麼多縣市垃圾無處可去，中央不要出來協調一下嗎？

蔡政府常提「同島一命」，說台灣是命運共同體；但碰到垃圾問題，就變成「各自保命」了。高雄人會說：別人的垃圾，憑什麼要我們處理？廢氣留給我們吸？但對蘇貞昌而言，「一縣市一焚化爐」的老路已證實走不通；自命「會做事」的政府，除了要求暖男繼續收垃圾，還有其他妙計嗎？

20多年前的垃圾大戰，垃圾堆滿街頭無處可去，許多廢棄物被棄置溪邊和山谷；這樣的景象，絕不能再重演。這其實正是蔡政府的執政困境：誇稱經濟成長創新高，卻不解決企業「外部性」的問題，最後把環境衝擊和社會成本都倒給了公眾。

台灣

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