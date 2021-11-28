黒白集／當監委掄起球棒恐嚇人民

監委接連跳出來為執政黨圍事，徹底刷新人民觀感。圖為監察院。（記者潘俊宏／攝影）

重啟核四公投 前夕，監委接連跳出來質疑核四安全問題，徹底刷新人民觀感：這哪是整飭官箴的監委？簡直就是為執政黨圍事、掄起球棒恐嚇人民的打手。

半個月前，監委就提出調查報告，藉台電向奇異 公司的商務求償案，質疑核四安檢問題；對於刻意選擇的公布時間點，則稱是「半天意」。不過，蘇貞昌「連神明都敢騙」，監委報告托天矯詔，不足為奇。

兩周後，另一份監院委員會7月就通過、卻配合公投改期順延公布的調查報告，更從核災時的斷然處置程序，凸顯「亡國滅種」危機。監委此地無銀說無關政治；不過這次懂得訴諸人性，不免令人稱奇。

監委以需仰賴人員死守、嚴酷考驗人性，質疑斷然處置程序；但斷然處置程序原本就是台電為因應類似日本福島核災，在各種防護屏障外，發展出進一步的緊急應變機制。若按監委邏輯，更該要求政府立即停用核一、二、三廠，否則就彈劾。而如果真的核四危矣，最該調查的，正是當初宣布重建核四乃至追加預算 的陳水扁、蘇貞昌和蔡英文。

公投在即，蔡政府濫用行政資源、破壞行政中立，監委不敢打老虎，卻淪為「球棒隊」，恫嚇左右人民公投意志。徐國勇要註記球棒，監委也跳表忠舞請纓註記；不過，「國家球棒隊」先發名單很長，監委請排隊。