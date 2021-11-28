核四危險？原能會前主委質疑台電核發處長說謊

台電核能發電處長許永輝。(本報資料照片)

四大公投 案將於12月18日投票 ，「重啟核四」引發高度關注，台電核能發電處處長許永輝日前在公投說明會表示，核四因許多工程系統問題不應重啟；對此原能會前主委蔡春鴻表示，依法送原能會審查的試運轉測試報告一定有時任試運轉小組負責人的核四廠模擬中心主任許永輝簽名，且許曾在經濟部安檢監督小組的總結會議中代表台電報告，明確指出已完成試運轉測試，許在說明會的說法，不是違背專業就是說謊。

台北中國時報報導，蔡春鴻表示，當時送件原能會審查的每份試運轉測試報告許永輝都有簽名，意謂著他為測試報告背書，而報告又經過經濟部安檢小組與外部專家組成的安檢監督小組確認沒有問題，那麼許永輝在公投說明會的說法，要不是違背專業倫理，就是他為配合政府反核四重啟的政策而說謊。

蔡春鴻表示，許永輝在說明會舉出核四試運轉測試碰到的一些問題，用以說明核四不安全；然而2009年後，台電與美國奇異公司簽訂新合約，並進行管理階層改組後均已陸續改正，原能會要求台電送審的187份測試報告，至2015年封存前已有89份審查通過，但有部分測試台電遞件較晚、資料不全或未完成簽署經退回等因素，而未能審查完畢，外界以報告尚未全數被原能會審查通過而認定核四不安全，這是不正確的。

蔡春鴻解釋，試運轉測試（系統功能測試）最基本的要求就是測試結果必須符合廠商設計的功能，送到原能會的187份測試報告都符合設計要求；而且核四終期安全評估報告已經在原能會審查完畢，已確認安全系統設計的功能符合安全規範。「核電廠的安全規範才是最重要的，只要核電廠按照安全規範設計、施工、測試，並在原能會嚴格的管制監督下運轉與維護，則安全性就不會打折。」「還真沒看過有哪個其他的工業設施管制有核電廠那麼嚴格」。

另據本報系聯合報報導，最新民調顯示，重啟核四、珍愛藻礁公投不同意超出同意，反萊豬和公投綁大選議題則是相當接近，前總統馬英九 受訪時表示，距離投票當日還有20多天，可以努力拉回來。針對監察院近日公布核四報告，馬也說「他們是非常非常綠」，說的話都要打折扣。馬英九表示，核四下方斷層非活斷層，不像監察院說的很危險，並說核一、二、三怎麼做，核四就怎麼做。