蘇貞昌自誇五倍券：比買票還「齊勻」

蘇貞昌強調政府拚經濟有成，發放五倍券比買票還「齊勻」。（記者江良誠／攝影）

行政院長蘇貞昌昨日傍晚到南投縣參加四大公投 案宣講，蘇揆自豪拚經濟有成，政府收的錢更多卻沒放在自己口袋，而是拿出來發五倍券，這比買票還「齊勻」（台語，平均之意），買票還要有投票 權，五倍券是「生出來就有」，群眾被逗的哈哈笑，但也有人覺得不妥「這豈不是公然買票」。

來源：聯合影音網

蘇貞昌昨日公投宣講有備而來，拿著撞球桿當指揮棒說明政策，強調「有政府會做事」。蘇貞昌說，全世界因為疫情衝擊，各國經濟衰退，只有台灣 經濟逆勢成長、創11年新高，股市不是破萬點，而是1萬7000點，將近1萬8000點，歷史最高、時間最久，這就是政府拚經濟有成果。

因為政府收的錢（稅金）更多，但是政府沒把錢放在口袋，而是拿來發放振興經濟五倍券，全民領五倍券，已經有2275萬人領券、每人5000元，這比買票還「齊勻」，買票還要有投票權才會買，「我是現生出來現有」。

他還報告好消息「明年4月30日前出生都可領」，這是因為政府會做事，大家才有五倍券可以領，不是隨時都有的。蘇貞昌說法逗的台下民眾笑呵呵，但有人覺得蘇貞昌比喻不恰當，把五倍券和選舉買票對比，「豈不是說政府公開買票」。