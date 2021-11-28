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重啟核四公投領銜人：侯友宜會讓公投全線潰堤

台灣新聞組／台北28日電
新北市長侯友宜。（本報資料照片）
新北市長侯友宜。（本報資料照片）

反萊豬等四大公投投票日倒數，在民進黨反宣傳下，美麗島電子報最新民調，原幾一面倒的公投同意支持度已被拉近，新北市四項公投同意支持度多敬陪末座，重啟核四公投領銜人黃士修在藍營內部群組點名，新北市長侯友宜會讓公投戰全線潰堤。

據美麗島電子報民調，新北市反萊豬公投獲支持程度，在民調七個分區中倒數第二，僅略高於基宜花東與離島區。恢復公投綁大選公投支持度，新北市一樣倒數第二，也只小幅贏過基宜花東與離島區。

藻礁公投新北市支持度好一些，排名第四，勝過中彰投、雲嘉南與基宜花東與離島區等三區。但屬重啟核四公投「熱區」，新北市重啟核四公投的支持度，就直接在七區中墊底。

黃士修在藍營內部群組分析，民進黨動員有效，重啟核四公投支持度與八個月前相比，已遭逆轉。就縣市別來看，黃認為，台北市3月還是反核派勝，現在支持與反對已近打平；新北市卻是3月時擁核派勝，如今已被「死亡交叉」。黃士修結論，這場公投「新北市是最大破口，侯友宜會讓全線潰堤」，「侯友宜若背負戰犯之名，政治生涯將終結」。

國民黨新北市地方人士也認同，新北市四個公投同意比例偏低，主因應該就是侯友宜「沒有動」，可以體諒侯有市政與地方壓力，但這場公投黨不能放棄，若侯不拉抬，就讓黨來扛責任衝刺，最後關頭也不排除在新北打巷戰，全力拚支持。

民進黨內部最新民調顯示，四案中已有三案呈現黃金交叉，僅剩反萊豬案「不同意」仍低於「同意」票，但差距不到五個百分點。最後關鍵時刻，除北中南都規畫有大型說明場次外，也將同步深入鄉鎮市，催出剩下未歸隊的泛綠選民，確保綠營能掌握的票能票票入匭。

藍營內部最新評估，除核四公投，反萊豬等三公投案同意仍超過不同意；其中，反萊豬和公投綁大選，同意穩定領先不同意，藻礁公投同意多於不同意，但此案不表態率高達四成，民進黨主打的核四公投，是四案中最危險。內部評估並指出，核四和藻礁案確有連動性， 尤其在年輕人部分，反對核四和藻礁公投有一致性，民進黨主攻二案，國民黨也要全力守住。

公投 民進黨 藻礁

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