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蔡英文稱三接沒蓋在藻礁上 潘忠政怒：公然施放假消息

記者吳姿賢／台北28日電
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政批評，蔡總統稱三接沒蓋在藻礁上，是國家元首公然施放「假消息」。(記者吳姿賢／攝影)
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政批評，蔡總統稱三接沒蓋在藻礁上，是國家元首公然施放「假消息」。(記者吳姿賢／攝影)

蔡英文總統11月25日視察大潭藻礁時稱三接並未蓋在藻礁上，環境與保護可以雙贏。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天說，蔡總統若不是睜眼說瞎話，就是昏庸無知，當天總統看到的棧橋就壓在藻礁下、未來還要埋設超級大樁，根本是國家元首公然施放「假消息」。

藻礁公投行動聯盟、台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院舉辦記者會，宣布12月11日將在北市民進黨部前集結舉辦遊行，呼籲民眾對珍愛藻礁投下同意票。

潘忠政表示，蔡總統視察大潭藻礁時公然施放「假消息」，竟然稱三接沒有蓋在藻礁上，這要不是「睜眼說瞎話」否則就是「昏庸無知」，蔡總統當天看到的棧橋下方就是藻礁，而且未來要埋樁，「超級大樁就在她的身後」。

潘忠政說，這樣嚴重的睜眼說瞎話資訊出自國家元首，這在先進國家不曉得要引起多大風暴，但他們卻可以不必澄清、不必道歉，這些假消息至今仍持續洗腦人民，證實台灣不是成熟的民族社會，讓政治人物可以不斷信口雌黃、顛倒是非。

潘忠政說，這是藻礁公投被賦予的重要任務，讓公民可以思辨、抉擇，此次藻礁公投完全由民間自動自發，因為這是看到政府不當政策卻無計可施下才提出的最終手段，但執政黨因為怕輸、不想尊重民意，因此散布公投是國民黨來亂的訊息，刻意操作藍綠對決，這樣的錯誤訊息若繼續洗腦民眾且得逞的話，結果將是助長他們未來對人權更加肆意的破壞跟壓抑。

潘忠政說，民間團體缺乏資源，不像民進黨可以開2100場的豪華說明會，但能做的就會努力做，就像上街頭是最原始的人民表達意見方法，希望擴散到全國各個角落，讓人民知道要用這種方式完成民主任務，呼籲民眾可以參與遊行，發出為下一代守護環境的聲音。

藻礁 公投 遊行

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