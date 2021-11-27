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同舟計畫打亂藍九合一初選？黨務人士：參選講實力原則

記者周志豪／台北報導
申請同舟計畫回復黨籍的台北市議員鍾小平，日前陪同黨主席朱立倫出席萬華青山宮活動。 記者劉宛琳／攝影
申請同舟計畫回復黨籍的台北市議員鍾小平，日前陪同黨主席朱立倫出席萬華青山宮活動。 記者劉宛琳／攝影

國民黨主席朱立倫力推同舟計畫，讓過去遭將遭黨紀處分或退黨者處分年限減半，恢復黨權後半年得參與初選，衝擊明年九合一選舉黨內初選選情。包含現任台北市議員鍾小平、李慶元、徐立信與前市議員候選人林婕麗，都被點名將回黨參選。

林婕麗受訪時證實，支持者已幫她遞件申請恢復黨籍，若一切順利，將投入明年台北市中山大同區市議員黨內初選爭取提名，本周就會掛競選看板問候地方民眾。但林說，她已參選兩屆市議員，具一定基層支持，但後續發展會以黨勝選優先。

李慶元則說，同舟計畫對無黨籍人士較有意義，但他是新黨市議員，是否要回國民黨，會依循新黨全黨與黨主席吳成典意志做決定。李透露，國民黨曾盼部分新黨市議員回國民黨，但新黨成員均認為，新黨中央沒有決定前，不會有個人意志。

李慶元也提到，新黨系出國民黨，當初脫離國民黨的背景因素如今也已消失，新黨要「歸隊」重返國民黨不是不能討論，但就像過去2004年國新共推立委候選人一樣，應由黨對黨去談判決定。

徐立信則說，有政黨提名當然比較好選、有前景，特別是他明年連任之役，原支持他的民眾黨也將自提人選，選情將非常艱難。但徐表示，既然2018年他也是被國民黨開除黨籍後一步一腳印爭取認同選上，明年就回到相同初衷爭取連任。

徐立信說，擔任市議員以來一直著重在選民服務與基層經營，明年市議員改選就是期末考，如果選民對他這段時間的表現認可就會繼續支持，他現在不會為了要爭取什麼，特別加入任何政黨。

鍾小平回復國民黨黨籍後，國民黨在台北市中正萬華區市議員恢復4席，但原依N+1市議員提名機制，原現任黨籍3位市議員明年可不用初選，新人也有1席空間可爭取，鍾回歸後，所有現任議員與新人都要參與初選，新人空間將遭壓縮。

黨務人士表示，依循同舟計畫回黨的黨員邀參與初選仍有取得黨全滿6個月限制，而選舉還是講求實力原則，獲得黨提名者也要具當選實力才有意義。

至於黨內傳出，恢復黨籍的花蓮縣立委傅崐萁之所以趕在此時回復黨權，是要與妻子徐榛蔚「職務對調」，回鍋再戰花蓮縣長。黨務人士對此則嚴正否認，表示傅不會參選明年花蓮縣長，徐仍會爭取黨提名角逐連任。

黨內人士則表示，同舟計畫雖找回部分黨員對黨的參與，但因其中不少可能布局明年九合一選舉，從里長、鄉鎮市長、縣市議員到縣市長提名，在相關黨內初選辦法未公告前，恐將紛爭不斷。

國民黨 提名

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