我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新變異株入侵 義大利通報境外移入確診首例

英專家：Omicron威力被誇大 疫苗應不致失效

公投決戰「護藻礁」 蔣萬安周三領軍勘藻礁對尬蔡英文

記者周志豪／台北報導

反萊豬等4項公投投票日到數，國民黨內部評估，此次公投投票率約65%，國民黨自提的反萊豬、公投綁大選兩公投過關機會高，藍綠陣營當前決戰點將是「護藻礁」公投。國民黨呼籲最後關頭，所有藍營民代、縣市長應一起挺公投過關。

國民黨黨務人士表示，黨中央整體戰略目標仍是4項公投「每一個都不能放」，黨主席朱立倫昨天南北參與黨慶活動，宣傳重點就是護藻礁與重啟核四公投。

黨務人士分析，國民黨喊4個都同意，民進黨則講4個不同意，但實際上民進黨現在希望的是從3比1（拉下一個）走向2比2（拉下兩個），這樣行政院長蘇貞昌續任壓力就可減輕；但國民黨則希望從3比1走向4比0，最終全部通過。

黨務人士說，接下來攻防重點，就是要凸顯包含治安、食安、能源與環保「不安全」的概念，藉以形塑公民對民進黨的不信任案投票印象，透過4大公投給民進黨一個教訓，「這個不是政黨對決，是人民對民進黨的教訓」。

黨務人士表示，目前反萊豬與公投綁大選兩公投過的機率都很高，至於重啟核四公投，非常同意與非常不同意的兩種支持傾向壁壘分明，非常不同意的支持度又略高於非常同意約1至2個百分點，但正反整體支持度呈現膠著。

黨務人士說，護藻礁公投支持度也大於不支持度，但不表態率高達四成是變數，這也是蔡英文總統近來親上火線強攻藻礁議題，國民黨周三也將由立委蔣萬安帶隊考察藻礁，29日黨中央也會就藻礁議題開記者會，跟民進黨直球對決。

公投投票日倒數，黨務人士表示，在宣傳策略上，對反萊豬與恢復公投綁大選兩公投，國民黨仍會維持以廟口、菜市場宣講的陸戰為主；至於護藻礁與重啟核四公投則會加強空戰，與民進黨正面對壘。

黨務人事分析，護藻礁議題是民進黨自己被民主回力鏢打到；重啟核四公投則涉及用電安全，包括能源危機與很多資安、公安等民生概念，民怨積累已深，有信心這兩個議題進入最後攻防，國民黨不會輸。

就民進黨「政黨對決」操作，黨務人士坦言，確實造成綠營支持者非理性歸隊現象，但預判效應至今應已達天花板；畢竟這4項公投案其實背後都有公民團體力量，其中不少公民團體過去就是綠營支持者，在議題忠誠下，不會隨民進黨起舞。

黨務人士說，年底公投支持同意力量是「國民黨+公民團體」，相較於不同意多僅來自於內部已因昨是今非而分歧的綠營。

公投 國民黨 民進黨

上一則

男為搶「黑五」洗髮精插隊 路人勸阻竟打起來

下一則

同舟計畫打亂藍九合一初選？黨務人士：參選講實力原則

延伸閱讀

觀察站／公投前夕…蔡政府藉美力保萊豬？

觀察站／公投前夕…蔡政府藉美力保萊豬？
新聞評論／蔡政府公投宣傳戰 行政中立成砲灰

新聞評論／蔡政府公投宣傳戰 行政中立成砲灰
綠提併選亂象 藍諷：尿不準怪馬桶歪

綠提併選亂象 藍諷：尿不準怪馬桶歪
新聞眼／藍營公投破口 豈是蔡政府卸責藉口？

新聞眼／藍營公投破口 豈是蔡政府卸責藉口？

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危