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黑白集／藻礁永存改已存 蔡英文能點石成金

黑白集
蔡英文總統。(本報資料照片)
蔡英文總統。(本報資料照片)

作為總統，蔡英文解決問題的方式很輕鬆，少有難得倒她的事。八年前，她以在野黨主席身分反對興建「三接」，在藻礁現場寫下「藻礁永存」之承諾。2天前，她改以總統身分前往視察，竟說「藻礁已經永存」了，三接沒有蓋在藻礁上。

看到沒有，當年親筆寫下「藻礁永存」，今天親自改口說「藻礁已存」，就把萬眾關注的議題變不見了。這真是神奇的「點石成金」術，就是梅林法師在世也要自嘆不如吧！「藻礁永存」是祈使句，這點我們沒搞錯；但「藻礁已存」是完成式，蔡英文的魔法話術還能直面國人盜換時間，是覺得百姓都是愚民嗎？

但畢竟仍是凡人，蔡總統辯證「永存」和「已存」時，仍然露出了一點馬腳。蔡英文切割說，寫下「藻礁永存」時是在新屋、觀音一帶，而非大潭。言下之意，她現在對待「大潭」藻礁已經是「愛屋及烏」，環保人士不要得寸進尺。簡言之，她當年做的是有限的承諾，環團不可無限上綱。

這個話術固然厲害，但能否撼動民眾護藻礁的決心，仍取決於民眾。如果蔡政府能把跳票的承諾變成已完成的「政績」，而人民也甘願為了總統個人的「國際貿易承諾」而苦吞萊豬，寧可缺電也要「反核四」，連公投都願任人擺布，那台灣人就相信點石能成金吧。

藻礁 蔡英文 台灣

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