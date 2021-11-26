我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

傳中國官方要求滴滴從美國下市 怕敏感資料外洩

新聞評論／小英「藻礁永存」諾言 掐頭去尾剩謊言

重磅快評
蔡英文總統（左）25日在桃園市長鄭文燦（右）陪同下，到桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。（記者林澔一／攝影）
蔡英文總統（左）25日在桃園市長鄭文燦（右）陪同下，到桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。（記者林澔一／攝影）

原本外界都以為蔡英文總統已經徹底遺忘了「藻礁永存」的諾言；蔡英文25日特地到桃園看藻礁，接著視察大潭電廠並發表談話，她鄭重宣布：「觀新藻礁已經永存了！」

不過，這一宣布卻更讓人發現，小英曾經的誓言，掐頭去尾後，只剩謊言。

蔡英文八年前造訪觀新藻礁，並親筆寫下「藻礁永存」諾言，此後幾乎未曾聞問。藻礁能否永存，命運未卜；但小英諾言的照片在網路永存，並到處散播。近來「珍愛藻礁」公投更是天天念念叨叨，大家都在努力幫蔡英文恢復記憶。

在公投壓力下，蔡英文終於再訪舊地。她說，八年前寫下「藻礁永存」，當時是為了要呼籲「保護觀新藻礁」；而今天，「觀新藻礁已經永存了！」

原來蔡英文祈祝「永存」的藻礁，不是桃園北起大園竹圍漁港、南到新屋永安漁港、綿長27公里的大片藻礁，而是掐頭去尾，只限在桃園藻礁海岸最南段4.3公里的「觀新藻礁」？

當大潭藻礁面臨中油三接工程的破壞與威脅時，外界拿著「藻礁永存」照片質問蔡英文背棄諾言，並對小英的無動於衷感到憤怒；原來是大家表錯情？蔡英文如今終於說清楚了，當初承諾保護的是「觀新藻礁」；至於緊鄰觀新藻礁的大潭藻礁，別自作多情！

好吧，不管蔡英文八年前諾言的真相如何，她25日還是說了，「要保護的不僅是觀新藻礁，更要保護大潭的藻礁」；可是，看在珍愛藻礁者的眼裡，蔡英文只是用謊言在保護大潭藻礁。

蔡英文強調，三接工程沒有蓋在藻礁上，而三接外推的距離有從台北車站到中正紀念堂那麼遠，不會挖到海下的礁石。

但「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政直言蔡英文「睜眼說瞎話」，因為藻礁上明明已經有很大的橋墩矗立起來；他甚至懷疑中油到底是把蔡總統載到那裡看大潭藻礁？這種蒙蔽讓蔡英文儼然是個「被綁架的局外人」。

證諸去年三接工程工作船擱淺就曾造成0.58公頃大面積藻礁受損及保育類野生動物柴山多杯孔珊瑚死傷；今年也疑因三接工程導致淤泥覆蓋藻礁、柴山多杯孔珊瑚遭活埋，雖然中油澄清「沙來沙往」，淤沙屬自然現象，但對三接工程的可能傷害，總難釋群疑。

潘忠政更根本質疑蔡英文「觀新藻礁已經永存了」的說法，因為沒有生態調查數據，如何讓人信服？而電廠入水口導流堤的突堤效應不斷侵蝕，也沒有做長期監測，如何說保護得更好？

民進黨內評估，目前藻礁公投民調已接近五五波，如何鼓勵年輕族群出門投下不同意票，可能是一大關鍵；這或許是蔡英文重遊舊地宣布「藻礁永存」諾言不變的原因。但是，三接不停、藻礁將毀，蔡英文曾經的諾言，只剩謊言。

藻礁 蔡英文 公投

上一則

彭博公布新冠防疫韌性排行榜 台灣從第2名跌到47名

下一則

蔡：三接沒蓋在藻礁上 公投領銜人：局外人說瞎話

延伸閱讀

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠
蔡英文視察藻礁 綠憂公投五五波 宣傳不易

蔡英文視察藻礁 綠憂公投五五波 宣傳不易
首例 總統維安執法過當 民眾提告獲國賠

首例 總統維安執法過當 民眾提告獲國賠
美邀台灣參加民主峰會 蔡英文不出席 這2人代表與會

美邀台灣參加民主峰會 蔡英文不出席 這2人代表與會

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
北市萬芳醫院精神科醫師潘建志分享台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案。聯合報系資料照。（本報資料照片）

台首例新「4劑」高端戰士 抗體結果出爐 醫點出奇怪處

2021-11-18 18:41
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕