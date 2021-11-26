蔡：三接沒蓋在藻礁上 公投領銜人：局外人說瞎話

蔡英文總統（左二）25日視察桃園藻礁時表示，三接工程沒蓋在藻礁上，未來也會有十億生態藻礁保育基金。（記者林澔一／攝影）

四大公投 下月投票，蔡英文 總統昨天視察桃園觀新藻礁 、大潭藻礁和大潭電廠，被外界解讀為藻礁公投「拆彈」。蔡總統表示，三接工程沒蓋在藻礁上，環境保護與國家發展可以雙贏，未來也會有10億台幣（約3600萬美元）生態藻礁保育基金。

昨未受邀同行的珍愛藻礁公投領銜人潘忠政怒批蔡「睜眼說瞎話」、「被綁架的局外人」；當地已有很大橋墩，如果這不叫破壞，不曉得總統對破壞的觀點跟一般人民差在哪裡？他也質疑，10億台幣保育基金應提出更有效保育措施，「不是一張嘴巴就把錢丟下去」，方向弄錯只會更慘。

蔡英文總統2013年4月20日參加桃園藻礁活動，親筆寫下「藻礁永存」承諾，環團希望蔡總統一起搶救藻礁。（圖：潘忠政提供）

國民黨主席朱立倫說，八年前蔡英文去藻礁現場，親筆寫下「藻礁永存」承諾，不知跟現在的蔡英文總統是否為同一人？文傳會主委林家興指出，蔡英文不想與公民團體一同視察藻礁，又不想正面拒絕，只好躲在幕僚背後稱公投已進入程序；一場藻礁聽證會都不敢辦，還有臉談生態保育？

民眾黨立委高虹安說，總統稱3接沒蓋在藻礁上，又說會盡全力保護藻礁，根本是相互矛盾；立委張其祿表示，當年蔡英文喊藻礁永存，如今卻要在藻礁附近蓋三接，讓人覺得「換了位置換腦袋」。

蔡總統昨天先到桃園觀新藻礁，由桃園市海管處簡報說明藻礁保育情況；第二站到3接工程所在地大潭藻礁，經濟部次長曾文生說明三接外推避開藻礁，已達保護效果。蔡總統接著視察大潭電廠時表示，她八年前訪觀新藻礁寫下「藻礁永存」，今天舊地重遊確認，看到藻礁獲得非常好的保育措施，觀新藻礁也已畫為保育區，要保護的不僅是觀新藻礁，更要保護大潭藻礁。

蔡英文表示，三接工程沒有蓋在藻礁上，她也看到三接工程已蓋了三分之一，藻礁都還在遠處；政府再外推的方案，是用既有的地方把開發面積從前總統馬英九的236公頃縮小成23公頃，甚至還再外推，不會挖到海下的礁石。

對於外推的距離，蔡英文說，是從台北車站到中正紀念堂的距離，該處架設攝影機，可24小時直播給民眾看，證明政府珍愛藻礁，因此許多環團、學者都和政府站在一起，選擇外推方案。