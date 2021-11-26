蘇貞昌令政務官公投立場一致 藍：民主倒退

行政院長蘇貞昌下令首長、政務官對公投的立場，必須和行政院一致。(記者劉懿萱╱攝影)

四大公投 倒數對決，行政院長蘇貞昌昨在行政院會提醒，首長、政務官對四個公投案的應對說明，都應該和行政院立場態度完全一致，「請閣員在分際、作法上，都能做好、都能善盡到位」。至於「提醒」是針對誰？政院發言人羅秉成說，沒有指哪個部會，只是把分際做說明。

不過，國民黨 立委賴士葆表示，公務人員行政中立法講得很清楚，政府官員包括政務官在內，不可用職權去影響選舉人的投票 行為，政務官怎能利用上班時間講公投？民進黨政府將公投視為選戰，蘇貞昌公然用政治力量踐踏法律，還好意思大聲講，根本是民主倒退。立委林為洲說，國民黨將嚴格檢視所有公務員是否恪守行政中立，否則公投後將蒐集證據提告。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，銓敘部發函明示，公務人員在公投時應恪守行政中立，不可動用行政資源、職務關係影響公務執行，也不能使用職銜名氣支持或反對公投案，行政院公務人員保障暨培訓委員會手冊也舉例，若有公部門網站對特定公投宣傳投票，不管支持與否，只要表態，就涉及行政中立問題。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，執政黨10月底開始下鄉舉辦說明會，但再怎樣也不應該違反行政中立；中油11月中旬在媒體用公帑刊登廣告，最近又要求相關協會會員參加蘇貞昌出席的「四個不同意」宣傳活動，沒有依據行政中立原則。

蘇貞昌昨說，民眾對人的選舉已非常熟悉，但年底公投性質和選舉不同，行政院代表反方，作為行政院高階機關，有責任、義務向人民說明政府不同意四個公投的立場與理由。

媒體提問，蘇特別提醒首長政務官「要和行政院一致」，是否有哪些首長或部會不一致或不積極？羅秉成表示，蘇揆是就公投的議題所做的提示，沒有說哪個部會不夠配合或不夠積極，除了獨立機關、軍事機關等無需參與，其他部會首長，「尤其政務官、政務委員，當然要跟行政院立場趨於一致」，希望閣員們能知所分際、也能清楚明白。