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新聞評論／百姓守法認真vs.官員「金句」治國

聯合報社論

有人說，有什麼樣的人民，就有什麼樣的政府；這句話，對台灣人民而言卻未盡公平。台灣民眾兩年來老老實實戴好口罩，安安分分預約排隊等接種，容忍政府說詞反覆及一再跳票，只希望盡公民義務。相形之下，我們的政府官員驕傲浮誇，對百姓頤指氣使；但到了需要解決問題的時候，卻沒有人拿得出辦法。最近的辣椒水自衛、萊劑保健品、高端族成孤兒等事件，官員廢話式的治國「金句」連連，正是「官」與「民」最鮮明的對照。

半年來，發生五起超商店員因勸客人戴罩而遭到攻擊的事件；直到桃園的死亡案例激起全台民怨，蔡政府才恍然驚覺該做點什麼。而內政部長徐國勇端出來的方案，從「球棒註記」到「辣椒水防身」，完全是脫口秀等級的膝射反應思維，遭網民怒罵：「要政府幹什麼！」一個主管警政的內閣大臣，對治安問題卻只有家家酒似的解方，他沒有愧對這個職位嗎？

徐國勇的提法固然荒謬，其他部會提出的解方也並沒有更高明多少。勞動部的建議是，大夜班應改成「兩人上班」，比較安全。經濟部的主張是，不應再要求店員進行「人工勸導」，改為張貼告示、廣播或跑馬燈提醒。問題是，兩人共上夜班，營運成本必然增加。何況，屏東超商的挖眼案就發生在大白天的兩人時段，不幸遇上凶神惡煞，誰擋得住？至於現場告示，店家早已貼得到處都是，經濟部沒看到嗎？

至於指揮中心的回應，更讓人怒從中來。指揮中心說，勸導戴罩時要注意自身安全，對方若堅持不戴，建議「舉發就好」。這種說法，證明政府確實賦予店家勸導戴口罩的責任，但政府卻從未向他們提供任何資源或授與公權力。一旦出事，政府立刻推得一乾二淨，彷彿一切都是店家的事，與己無關。這種情況，說穿了就是政府胡亂行政擴權，卻把老百姓當成順民驅使，而所有店員就是政府免費差遣的口罩及實聯制執行大隊。

連續發生那麼多起超商店員遭攻擊事件，許多店員仍然在認真執行勸罩，可見他們對於自己的責任多麼在意。他們相信自己有責任勸導，也相信自己的努力，有助於堵住台灣防疫漏洞。相形之下，陳時中不時在那裡跑攤飲酒歡唱，不戴口罩，還公然吸菸。民眾的認真和謹慎，對照官員的歡愉放縱而大話不斷，種種荒謬場景長期積累，人民如何不對政府的雙標與空洞感到失望？

從民進黨對藻礁、萊豬、公投議題的反覆，蔡政府的「雙標」早已一目了然。尤其農委會主委陳吉仲，竟將「萊劑」之於豬，拿來和人的保健品相提並論，簡直信口開河。當年的農運和環保健將，搖身變成今天蔡政府當紅的挺萊豬官僚，難怪網民譏他「為了做官而放棄做人」。除了他對上級忠心耿耿，人民看不到他的一致信仰與價值。

至於政府官員的「空洞」，則表現在兩方面，一是心不在焉，一是專業的匱乏。所謂心不在焉，例如上半年陳時中一直宣稱台灣「疫苗足夠」，一方面阻擋民間團體購捐疫苗，一方面又不斷接受海外的捐贈。這種表現，除不以人命為意，更導致台灣染疫死亡率高達全球兩倍以上，而疫苗覆蓋率則遠遠落後，乃至解封遙遙無期。所謂專業不足，例如徐國勇的辣椒水自衛、陳吉仲的萊劑如保健品、王國材的環島高鐵不是夢，「金句」連連，內容卻連「中二」水準都不如。

這種水準的政府官員，到底要把台灣帶向哪裡，人們難道能不擔心？大家用心想想吧！

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