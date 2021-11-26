拿賀爾蒙牛護萊豬 民團：陳吉仲混淆視聽 新三寶之首

31--農委會主委陳吉仲企圖影射「萊豬」等同於「賀爾蒙牛肉」，被轟混淆視聽。(本報資料照片)

農委會主委陳吉仲日前形容使用萊克多巴胺，就像人吃保健食品，引發爭議。民間反萊豬聯盟昨批，陳吉仲將歐盟 與美國 「賀爾蒙牛肉」貿易爭端案例偷置入「萊克多巴胺」，企圖影射「萊豬」等同於「賀爾蒙牛肉」，「是用明朝的劍斬清朝的官」，混淆視聽，是「反美豬2.0版」的造謠，堪稱政壇「新三寶」之首。

四大公投在即，陳吉仲與衛福部長陳時中、內政部長徐國勇等近來頻頻在公投、疫苗、治安議題發言上失誤，被國民黨立院黨團總召費鴻泰點名為「政院新三寶」，民間反萊豬團體更認為陳吉仲是新三寶之首。

本報系聯合報報導，經濟部長王美花指出，美國對多數CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）會員國都具有影響力，公投若過關，TIFA（台美貿易暨投資架構協定）甚至會停開；陳吉仲也稱，反萊豬公投通過將重傷台美經貿發展。

但是高雄醫學大學生物醫學博士王文心說，美國1996年向WTO 控訴歐盟禁「賀爾蒙牛肉」措施，萊克多巴胺是在1999年才上市，美國從未向WTO提出歐盟禁萊豬的爭端解決申請。根據2012年經濟部報告指出「禁止含萊克多巴胺殘留的牛肉進口是否違反WTO規範，WTO的爭端判決尚無判例」，何來禁萊豬敗訴之說？

王文心強調，陳吉仲所稱美國向WTO狀告歐盟「禁萊豬」勝訴，迫使開放「關稅配額」之說，完全是子虛烏有，並將時序在前的「賀爾蒙牛肉」爭端案例與後來的「萊豬」錯換，想用明朝的劍斬清朝的官，令人啼笑皆非。

醫師蘇偉碩也指出，根據WTO協定，台美雙方如因萊豬問題尋求符合國際貿易規範爭端的解決機制，最差結果只是台灣豬肉消費總量一成金額的範圍內，算什麼對台美貿易關係的致命衝擊？

中國時報報導，民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，2020年泰國禁止萊豬進口，美國取消對泰國的優惠關稅，約8.17億美元貨品受影響，但同年泰對美出口金額為376億美元，僅占2.1％，豈是蔡政府所謂「嚴重」影響？

陳吉仲昨晚則在臉書指出，國民黨不談已有109國允許萊豬進口，刻意剪裁資訊的話術，無法讓外界對於事實有正確認知。但對於民間團體批評他影射「萊豬」等同於「賀爾蒙牛肉」，未多做回應。